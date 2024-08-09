К сожалению, известно о десятках погибших и раненых, их количество – растет. Все, что известно о циничном российском обстреле гражданских объектов в Константиновке, читайте в материале 24 Канала.

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Россияне ударили по супермаркету в полдень

Местные телеграмм-каналы примерно в полдень сообщили о российском ударе по Константиновке.

Под обстрел попал "Экомаркет", впоследствии стало известно, что в помещении супермаркета располагалось отделение "Новой почты".

Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян,

– отметили в Донецкой ОВА.

После удара в помещении начался пожар. На место сразу отправилась полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Повреждены торговые помещения, жилые дома и автотранспорт.

Россия ударила по супермаркету в Константиновке / Фото начальника Константиновской МВА

У "Новой почте" сообщили, что часть посылок уцелела, а за уничтоженные пообещали компенсацию.

"Этот очередной коварный удар в очередной раз напоминает нам, с кем мы имеем дело", – заметили на почте.

Россияне ударили по супермаркету в Константиновке: смотрите видео

Известно о десятках погибших и раненых людей

Сейчас спасательная операция еще продолжается, под завалами супермаркета – люди. У Донецкой ОГА сообщили, что на момент удара там находились 50 человек.

По состоянию на 14:49 известно о по меньшей мере 11 погибших. Также 37 человек получили ранения различной степени тяжести, в частности, много пострадавших, находившихся рядом с местом удара, получили контузии. Всем оказывается неотложная медицинская помощь. Среди раненых – один из работников "Новой почты".

Константиновка. Попадание в торговый центр, где размещалось грузовое отделение "Новой почты". Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь,

– заявили на почте.

Учитывая циничный удар, который привел к гибели и ранению многих людей, жителей призвали эвакуироваться.

"Не рискуйте жизнью и здоровьем своим и своих близких, особенно детей! Примите единственное правильное решение – эвакуируйтесь в более безопасные регионы нашей страны на период ведения активных боевых действий, в которых, к сожалению, на сегодня находится наша громада", – отметил начальник Константиновской МВА.

Обратите внимание! По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам: 050 567 88 87, 095 036 16 19, 093 420 18 83.

Власти отреагировали на удар по Константиновке

Сначала циничный удар российской армии по Константиновке подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает,

– написал он.

Впоследствии на российский обстрел по супермаркету отреагировал Владимир Зеленский. Он показал последствия удара врага по ТЦ в Константиновке.

Президент показал последствия удара по Донецкой области: смотрите видео

Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами,

– говорится в сообщении президента.

Он пообещал, что "будет сделано все, чтобы спасти людей" и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", – добавил президент Украины.