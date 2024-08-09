Один из работников – получил ранения. Кроме того, по предварительным данным, в результате удара ранены 24 человека, четверо – погибли.

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Какие последствия атаки на отделение "Новой почты"

Константиновка. Попадание в торговый центр, где размещалось грузовое отделение "Новой почты". Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь,

– заявили на почте.

Они уточнили, что есть раненые среди местного населения.

По предварительным данным, часть посылок уцелела. За уничтоженные посылки на почте пообещали компенсацию по оценочной стоимости уничтоженного груза.

"Этот очередной коварный удар в очередной раз напоминает нам с кем мы имеем дело", – отметили на почте.

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На удар по торговому центру отреагировал Владимир Зеленский. Он сказал, что под завалами есть люди. По состоянию на 13:16 9 августа.

Президент заверил, что Россия будет отвечать за этот террор и Украина сделает все, чтобы мир и в дальнейшем был с нами – поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.