Один з працівників – зазнав поранення. Окрім того, за попередніми даними, внаслідок удару поранені 24 людини, четверо – загинули.

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Які наслідки атаки на відділення "Нової пошти"

Костянтинівка. Влучання у торговельний центр, де розміщувалось вантажне відділення "Нової пошти". Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога,

– заявили на пошті.

Вони уточнили, що є поранені серед місцевого населення.

За попередніми даними, частина посилок вціліла. За знищені посилки на пошті пообіцяли компенсацію за оцінювальною вартістю знищеного вантажу.

"Цей черговий підступний удар вкотре нагадує нам із ким ми маємо справу", – зауважили на пошті.

Зеленський показав кадри з Костянтинівки: дивіться відео

На удар по торговому центру відреагував Володимир Зеленський. Він сказав, що під завалами є люди. Станом на 13:16 9 серпня.

Президент запевнив, що Росія відповідатиме за цей терор й Україна зробить все, щоб світ і надалі був з нами – підтримував наш захист і порятунок життів наших людей.