Внаслідок удару по супермаркету в Костянтинівці є щонайменше 17 поранених. Також відомо про 2 загиблих.
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Вдарили зі ствольної артилерії
У Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки обстрілу Костянтинівки. Там зазначили, що ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії та влучив у супермаркет.
Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян,
– наголосили там.
На місці працюють профільні служби. Наслідки російського обстрілу уточнюються.
Ворожі дії російської армії підтвердив Андрій Єрмак. Він наголосив, що росіяни вміють воювати лише з цивільними. Він переконаний, що ворони мають відчути розплату за те, що вони роблять.