Мовиться про четвертий Центр бойового застосування та переучування льотного складу. Його з початку повномасштабного вторгнення використовує тактична авіація військово-космічних сил Росії для виконання безпосередніх бойових задач.

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Що відомо про аеродром в Липецьку

Фахівці кажуть, що базово навчальний центр експлуатується 968 дослідно-інструкторським змішаним авіаполком.

Водночас саме на базі цього центру проходило навчання російських пілотів на новому російському винищувачі Су-57, який у Росії називають представником "п'ятого покоління",

– розповіли фахівці.

За їхніми даними, у квітні 2023 року літаки потрапили на супутниковий знімок сервісу Google Earth.



Який вигляд мали Су-57, що перебували в Липецьку

Водночас фахівці кажуть, що вони не мають даних про те, чи були Су-57 на аеродромі в момент атаки дронів вночі проти 9 серпня. Відповідно немає інформації й про те, чи були пошкоджені ці або інші російські літаки.

Однак Генштаб ЗСУ розповів, що Кремль тримав на аеродромі Су-34, Су-35 та МіГ-31 Росії. Наразі результати ураження ще уточнюють.

Проте джерела 24 Каналу пояснили, що більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі "Липецьк-2" злетіти не встигли. Відомо, що після влучання безпілотника був вибух, який призвів до ланцюгової детонації та масштабної пожежі на значній частині аеродрому.

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Джерела запевнили, що на аеродромі були декілька десятків винищувачів, вертольоти, склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.