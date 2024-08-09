Поінформовані джерела 24 Каналу написали, що більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі "Липецьк-2" злетіти не встигли.

Дивіться також Не лише аеродром: ЗСУ уразили ворожі сили ППО на території Росії

Що відомо про атаку на аеродром

Цієї ночі СБУ у співпраці із ЗСУ та Силами спецоперацій завдала вибухового удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2",

– розповіли джерела.

Вони також зауважили, що на аеродромі були:

декілька десятків винищувачів,

вертольоти,

склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Саме тому після атаки українських безпілотників був потужний вибух, який призвів до ланцюгової детонації та масштабної пожежі на значній частині аеродрому.

Російська влада факт детонації підтвердила та оголосила евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Дивіться також У Росії заявляють, що збили вночі 75 дронів: у кількох містах спалахнули пожежі, є руйнування

До речі, в Генштабі ЗСУ розповіли, що вночі проти 9 серпня Сили оборони України вдарили по аеродрому Липецьк і уразили склади з керованими авіаційними бомбами й ще низку інших об'єктів в районі летовища.

Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація,

– розповіли українські військові.

Вони уточнили, що на аеродромі в Липецьку базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил Росії. Результати ураження наші бійці уточнювали.