Вночі проти 9 серпня у Росії нібито була масована атака дронів. Там заявляють, що сили ППО начебто збили 75 БпЛА, передає 24 Канал.

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Вибухи були в різних областях

У Росії заявляють про збиття 26 дронів над Бєлгородською областю, 19 – над Липецькою, 7 – над Курською та над Брянською, 4 – над Воронезькою, 1 над Орловською, 5 – над Кримом, 8 – над акваторією Чорного моря.

Крім того, російські телеграм-канали наполягають, що в акваторії Чорного моря знищено 7 безекіпажних катерів, які нібито прямували у напрямку Кримського півострова.

Здебільшого росіяни наполягають, що обійшлось без руйнувань та постраждалих, проте деякі пошкодження все ж визнають. Зокрема, у місті Новий Оскол внаслідок атаки БпЛА спалахнув ангар на території промислового підприємства.

У місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибиті вікна та посічені покрівлі, фасади та паркани, а також один легковий автомобіль.

Відомо також, що 4 дрони ЗСУ вдарили по багатоквартирному будинку в Шебекіно. Пишуть, що за медичною допомогою ніхто не звертався.

У Орлі внаслідок атаки БпЛА відбулася пожежа у кількох квартирах.



Наслідки удару БпЛА / Фото з російських телеграм-каналів