Так, попередньо, троє людей постраждали внаслідок нічного ворожого масованого реактивного удару.
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Які наслідки нічної атаки на Куп'янськ
За попередніми даними, 3 людини постраждали внаслідок нічного ворожого масованого реактивного удару по житлових кварталах міста Куп'янськ та прилеглих населених пунктах,
– повідомили в ДСНС.
Також розповіли, що внаслідок російської атаки пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння й об'єкти торгівлі.
Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.
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Наслідки російського обстрілу Куп'янщини / Фото ДСНС
До речі, цієї ночі бійці Путіна вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарська. Оборонці неба збили всі 27 "Шахедів" у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.