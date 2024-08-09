В ночь на 9 августа в России якобы была массированная атака дронов. Там заявляют, что силы ПВО якобы сбили 75 БпЛА, передает 24 Канал.

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Взрывы были в разных областях

В России заявляют о сбитии 26 дронов над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, 7 – над Курской и над Брянской, 4 – над Воронежской, 1 над Орловской, 5 – над Крымом, 8 – над акваторией Черного моря.

Кроме того, российские телеграмм-каналы настаивают, что в акватории Черного моря уничтожено 7 безэкипажных катеров, которые якобы направлялись в направлении Крымского полуострова.

В основном россияне настаивают, что обошлось без разрушений и пострадавших, однако некоторые повреждения все же признают. В частности, в городе Новый Оскол в результате атаки БпЛА вспыхнул ангар на территории промышленного предприятия.

В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль.

Известно также, что 4 дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Пишут, что за медицинской помощью никто не обращался.

В Орле в результате атаки БпЛА произошел пожар в нескольких квартирах.



Последствия удара БпЛА / Фото из российских телеграмм-каналов