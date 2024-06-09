Су-57 – це новітній літак, який у Росії називають "винищувачем п'ятого покоління". Проте він має чимало недоліків, які окупанти всіляко намагаються приховати. Ба більше, росіяни не розголошують навіть точну кількість Су-57 на озброєнні. Проте спойлер – їх не так багато, як можна подумати. Що відомо про російські "вундервафлі" – розповідає 24 Канал.

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Знищення Су-57

Головне управління розвідки повідомило, що на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області, що за 589 кілометрів від лінії зіткнення, 8 червня було уражено російський винищувач Су-57. Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака. Після української атаки біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Російський Су-57 уразили на аеродромі "Ахтубінськ" / ГУР

Розвідка зазначає, що ураження Су-57 – це перший випадок в історії. Це найсучасніший винищувач, що стоїть на озброєнні ВКС Росії. Окупанти час від часу використовують його, аби атакувати українські міста ракетами Х-59 та Х-69.

Винищувач "п'ятого покоління" – чи ні

Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач, який сама Росія класифікує як "літак п’ятого покоління". Тобто фактично це найсучасніший тип реактивних винищувачів – і найкращий, який Росія має на озброєнні.

Згідно з відкритими даними, російська розробка має такі технічні характеристики:

екіпаж – 1 людина;

довжина – 19,7 м;

розмах крила – 14 м;

висота – 4,8 м;

маса – порожнього — 18,5 т; нормальна злітна маса: з 63% палива — 26,% т; зі 100% палива — 30 т;

максимальна швидкість на висоті – М 2,45 (близько 2600 км/год), максимальна безфорсажна швидкість 2 M (приблизно 2100 км/год);

тривалість польоту – до 5,8 години;

практична стеля – 20 000 м.

Російський Су-57 гарний, але безглуздий / Російські ЗМІ

Військові експерти зазначають, що Су-57 є радше літаком перехідного типу, адже не відповідає характеристикам "п'ятого покоління" – формально "четвертого+". Наприклад, окупанти не розробили для цього винищувача новий двигун. На літак встановлені звичайні два округлі двигуни від винищувачів Су-30СМ та Су-35.

Згідно з концепцією п'ятого покоління, двигун борта має бути захищений від відповідного радіоелектронного обладнання. Максимально захищений від теплового випромінювання. Цього росіяни не зробили. У них дотепер всі побудовані Су-57 мають двигуни так званого першого етапу. Такі самі, як стоять на четвертому плюс-плюс поколінні – на Су-35 та Су-34,

– пояснює авіаексперт Валерій Романенко.

Окрім цього, росіяни не оснастили Су-57 сучасною стелс-технологією та ефективними системами передачі тактичної інформації. Наприклад, американські літаки мають змогу побачити зенітний комплекс і, не входячи у небезпечну зону, передати інформацію артилерії, – а росіяни так не можуть.

Скільки Су-57 має Росія

Росія публічно не оголошує, скільки літаків має на озброєнні. Наприклад, наприкінці 2022 року росЗМІ лише писали, що партію поставлено в межах "великого контракту" з міноборони Росії, а авіазавод "виконав програму цього року". OSINT-аналітики заявляли, що, скоріше за все, тоді йшлося про 4 літаки.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у квітні 2024 року розповідав, що, ймовірно, Росія має на озброєнні до 10 винищувачів Су-57. Таку ж інформацію озвучував й експерт Валерій Рябоненко. Він зазначав, що окупантам вдалося виготовили 11 таких бортів, проте один з них вони розбили під час випробувань.

Через брак високотехнологічних компонентів Росія навряд чи зможе виробляти багато Су-57. У 2022 році було випущено шість таких літаків, то у 2023 році – лише два.

Росіяни мають проблеми з розробкою Су-57 / Російські ЗМІ

Проблеми виробництва Су-57

Росія планувала розпочати виробництво Су-57 ще у 2016 році, проте перший серійний Су-57 ВКС Росії отримали аж 25 грудня 2020 року. Першопочатково очікувалося, що до кінця 2020 року окупанти матимуть вже 55 таких літаків. Проте згодом план "трохи" зменшили – до 12 літаків. Окрім цього, серійне виробництво посунули до 2018 року – що, як показала історія, теж виявилося оптимістичним прогнозом.

Спочатку росіяни розробляли цей літак спільно з індійськими колегами, однак вже у 2018 – 2019 році останні вийшли з проєкту. Ймовірно, вони зрозуміли, що справа "не вигорить" і Росії не вдасться створити заявлений "винищувач п'ятого покоління". Експерти спільні у думці, що навіть у випадку повного доступу до західних деталей та відсутності санкцій російські інженери не змогли б виготовити такий технологічний виріб.

Проте окрім урізаного, як на "винищувач п'ятого покоління" функціоналу, винищувачі мають ще одну проблему. Фірма, яка виробляла так званий "новітній" комп'ютер "Ельбрус", перебуває під санкціями з 2022 року, а у 2023 році вона відмовилася постачати технології російському міноборони. А бортовий комп'ютер Ш-121 та БЦОМ ІМА БК, який встановлений на Су-57, низької якості та постійно відмовляє – через що росіянам навіть доводилося збирати нараду.

Винищувачі Су-57 на аеродромі окупантів / Російські ЗМІ

Російські Су-57 оснащують ракетами Х-69

Загалом відомо, що літак Су-57 зроблений 30-мм вбудованою гарматою і може нести до 10 т боєзапасу. Винищувач може бути оснащений як ракетами, так і КАБами. Зокрема, Су-57 може нести новітню та одну з найнебезпечніших ракет росіян – Х-69. Припускають, що на винищувач можна прикріпити чотири ракети цього типу, які мають підвішуватись у внутрішньому відсіку.

Міноборони Великої Британії у січні 2023 року стверджувало, що Росія почала застосовувати Су-57 у війні проти України з червня 2022 року, як для ударів по наземним цілям, так і для застосування ракет "повітря-повітря".

Перший публічний випадок застосування ракети Х-69 стався 7-го лютого 2024 року. Тоді Миколаївській, Полтавській і Сумській областях росіяни випустили три керовані авіаційні ракети Х-59 та три ракети Х-69. П'ять із шести ракет вдалося збити. Окрім цього, точно відомо, що росіяни застосували Х-69 для атак на українську енергоструктуру – зокрема, на Трипільську ТЕС.