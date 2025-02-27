У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив, наскільки цієї зброї вистачить, щоб утримати архітектуру фронту та назвав ключове завдання Сил оборони на 2025 рік. До слова, Україна може відчути нестачу зброї на фронті вже влітку цього року.

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Чи можливі наступальні операції

Основним завданням на 2025 рік має бути максимальне знищення армії противника – особового складу та техніки. Водночас командирам оперативного рівня мають поставити завдання, щоб розраховували будь-які операції з погляду мінімізації втрат. Насамперед для цього повинні працювати далекобійні засоби ураження, зокрема авіація, безпілотники.

Я думаю, що жодних проблем цього року щодо виконання основного завдання не буде. Дональд Трамп може тільки допомогти, якщо ми не звертатимемо уваги на його заяви. До того ж він запустив механізм консолідації Європи,

– мовив Світан.

Протягом 2025 року Україна отримуватиме американську допомогу, за яку ще минулого року проголосував Конгрес – Сенат та Палата представників.

Це фактично американський народ зі своїх податків виділив. Я думаю, що протягом року вдасться розв'язати питання або з ленд-лізом, або повним перезапуском на європейських базах,

– зазначив Світан.

Архітектуру фронту, з його слів, можна утримувати у нинішньому режимі й, можливо, десь вирівнятися під оборонні завдання, однак без подальшого постачання зброї точно не потрібно планувати наступальні операції.

Втім, коли питання з ленд-лізом розв'яжеться, то можна планувати наземні наступальні операції. Також потрібно слідкувати за динамікою виробництва військової техніки в Європі.

Водночас на Заході вважають, що без допомоги США Україна може продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа. У Defense Express зауважили, що Україна значною мірою залежить від постачання озброєння США, особливо ракет до ПЗРК Patriot, які не виробляються в Європі.