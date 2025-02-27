В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил, насколько этого оружия хватит, чтобы удержать архитектуру фронта и назвал ключевую задачу Сил обороны на 2025 год. К слову, Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года.

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Возможны ли наступательные операции

Основной задачей на 2025 год должно быть максимальное уничтожение армии противника – личного состава и техники. При этом командирам оперативного уровня должны поставить задачу, чтобы рассчитывали любые операции с точки зрения минимизации потерь. Прежде всего для этого должны работать дальнобойные средства поражения, в частности авиация, беспилотники.

Я думаю, что никаких проблем в этом году по выполнению основной задачи не будет. Дональд Трамп может только помочь, если мы не будем обращать внимания на его заявления. К тому же он запустил механизм консолидации Европы,

– сказал Свитан.

В течение 2025 года Украина будет получать американскую помощь, за которую еще в прошлом году проголосовал Конгресс – Сенат и Палата представителей.

Это фактически американский народ из своих налогов выделил. Я думаю, что в течение года удастся решить вопрос или с ленд-лизом, или полным перезапуском на европейских базах,

– отметил Свитан.

Архитектуру фронта, по его словам, можно удерживать в нынешнем режиме и, возможно, где-то выровняться под оборонительные задачи, однако без дальнейших поставок оружия точно не нужно планировать наступательные операции.

Впрочем, когда вопрос с ленд-лизом решится, то можно планировать наземные наступательные операции. Также нужно следить за динамикой производства военной техники в Европе.

В то же время на Западе считают, что без помощи США Украина может продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета. В Defense Express отметили, что Украина в значительной степени зависит от поставок вооружения США, особенно ракет к ПЗРК Patriot, которые не производятся в Европе.