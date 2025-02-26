Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В общем противник нанес 92 авиаудара, сбросил 128 КАБ, совершил 5672 обстрелы, в частности 108 – с РСЗО, а также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе. Зато Силы обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 пункта управления врага.
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Что происходит на линии соприкосновения
Украинцы отбили 6 штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 5 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмы неподалеку Петропавловки и Загрызово.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
На Лиманском направлении россияне атаковали 9 раз, они пытались прорвать нашу оборону вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполовки.
На Северском направлении оккупанты провели 7 наступательных действий в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг атаковал 1 раз в районе Часового Яра.
Россияне атаковали вблизи Часового Яра: смотрите на карте
На Торецком направлении противник совершил 7 атак в районах Торецка и Крымского.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 25 штурмовых действий в районах населенных пунктов Проминь, Тарасовка, Котлиное, Песчаное, Надиевка, Преображенка и Андреевка.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 11 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое.
В районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки Силы обороны отбили 5 попыток оккупантов продвинуться вперед на Ореховском направлении.
Какая ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте
Безрезультатно враг атаковал позиции наших войск на Приднепровском направлении 1 раз.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки наступательных действий россиян не зафиксировано.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, там отбили 16 штурмовых действий противника. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, сбросили 26 КАБ и осуществили 469 артиллерийских обстрелов.
На Волынском й Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
К слову, за прошедшие сутки 25 февраля Силы обороны ликвидировали 1170 оккупантов. Кроме того, украинские бойцы обезвредили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских системы, 2 средства ПВО, 194 БпЛА и 120 автомобилей врага.