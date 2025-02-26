Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом противник завдав 92 авіаудари, скинув 128 КАБ, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 – із РСЗВ, а також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе. Натомість Сили оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й 2 пункти управління ворога.

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Що відбувається на лінії зіткнення

Українці відбили 6 штурмових дій противника в районах Вовчанська і Дворічної на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 5 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурми неподалік Петропавлівки й Загризового.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували 9 разів, вони намагалися прорвати нашу оборону поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

На Сіверському напрямку окупанти провели 7 наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог атакував 1 раз у районі Часового Яру.

Росіяни атакували поблизу Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку противник здійснив 7 атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 25 штурмових дій в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке.

У районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки Сили оборони відбили 5 спроб окупантів просунутись вперед на Оріхівському напрямку.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Безрезультатно ворог атакував позиції наших військ на Придніпровському напрямку 1 раз.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби наступальних дій росіян не зафіксовано.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області, там відбили 16 штурмових дій противника. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 КАБ та здійснили 469 артилерійських обстрілів.

На Волинському й Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, за минулу добу 25 лютого Сили оборони ліквідували 1170 окупантів. Окрім того, українські бійці знешкодили 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, 2 засоби ППО, 194 БпЛА та 120 автомобілів ворога.