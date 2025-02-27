Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів, 81 авіаудару та здійснив близько 6 тисяч обстрілів.

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Яка ситуація на фронті на ранок 27 лютого

На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти 5 разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

Як змінився фронт у Бурлацькому: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 3 атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 2 штурмували позиції Сил оборони в районі П'ятихаток.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.