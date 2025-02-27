Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара, 81 авиаудара и совершил около 6 тысяч обстрелов.

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Какая ситуация на фронте на утро 27 февраля

На Харьковском направлении враг 5 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строивки и Двуречной.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 5 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

На Лиманское направление во враг атаковал 5 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековка и Зеленая Долина.

На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении оккупанты 5 раз атаковали в районах Временного Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

Как изменился фронт в Бурлацком: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 3 атаки в сторону Чаривного.

На Ореховском направлении оккупационные войска 2 штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениям признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.