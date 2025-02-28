За минувшие сутки на фронте произошло 128 боестолкновений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Где россияне проводили атаки

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.

Враг атаковал на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполевка, Торское, Зеленая Долина и Колодцы.

Оккупанты пытаются продвинуться на Лиманском направлении: смотрите видео

На Северском направлении наши воины успешно отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении кафиры дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецкого.

Оккупанты атаковали на Торецком направлении: смотрите видео

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Зверевое, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополье, Новодаровка, Скудное и Бурлатское.

Россияне активизировались на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волшебного.

Оккупанты штурмуют на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.

Оккупанты девять раз атаковали на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Волынском да Полесском направлениям признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Купянском да Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 405 обстрелов, в том числе 15– с РСЗО. Украинские защитники отразили 11 штурмовых действий захватчиков.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте