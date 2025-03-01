Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направленииза прошедшие сутки состоялась одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал дважды. Пытался продвинуться вперед неподалеку Ивановки и Ямполовки.

Вчера вражеские силы дважды штурмовыми действиями пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло два штурмовых действия российских оккупантов в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении наши защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка.

ВСУ отбили 16 вражеских атак на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 26 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надиевка и Андреевка.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 вражеских наступательных действий. Противник сосредотачивал усилия в районах населенных пунктов Константинополь и Скудное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг трижды пытался подвинуть наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении, в районах Привольного и Ровнополя.

На Ореховском направлении, в районах Пятихаток и Каменского, захватчики совершили три атаки позиций наших защитников.

На Приднепровском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 18 атак противника, враг нанес 527 артиллерийских обстрелов, из них 18 - из реактивных систем залпового огня, совершил 25 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.