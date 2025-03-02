В феврале 2025 года россияне оккупировали 192 квадратных километра, что свидетельствует о снижении темпов в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. В Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте, передает 24 Канал.

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На каких направлениях Россия наиболее активная

На Купянском направлении агрессор проводил 3 наступательные действия возле Новоосиново и Загрызово, получил отпор.

Враг наступал возле Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Макеевка и в направлении Катериновки.

Россияне штурмовали Ямполовку: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка.

Враг атаковал в районе Крымского: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в сторону Новой Полтавки, Тарасовки, Елизаветовки, Луча, Котляровки, Надиевки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов.

Россияне штурмовали в направлении Новой Полтавки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Скудное.

Оккупанты атакуют в районе Бурлацкого: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Чаривного.

Противник атаковал возле Чаривного: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска 4 раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Пятихаток, Нестерянки и Каменского.

Силы обороны отбили штурм россиян в районе Нестерянки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Там наши воины отбили 16 штурмовых действий захватчиков. К слову, Deep State отмечает, что ситуация для ВСУ в Курской области ухудшилась из-за огневого контроля противника над логистикой Сил Обороны.