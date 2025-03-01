Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова динамика продвижения россиян

Так, россияне продолжают терять темпы наступления. В феврале враг оккупировал 192 квадратных километра, что соотносимо продвижению в июле прошлого года. Однако даже за это противник продолжает платить большую цену в живой силе.

Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы Обороны отражают сотню атак ежедневно, что является очень значительным показателем и свидетельством, что враг не сидит в ожидании, что мистер Трамп все сделает за него,

– отмечают DeepState.

Динамика продвижения россиян на фронте / DeepState

К слову, на днях главком Александр Сырский объяснил свои отношения с проектом DeepState. Генерал отметил, что никакого конфликта нет, а сам он уважает их работу. "Если у нас есть противоречия, то они касаются в основном того, что не каждую информацию можно обнародовать в режиме реального времени", – указал Сырский.