Сотни пропавших и замученных украинцев, тысячи разрушенных домов – такое страшное "наследство" оставили оккупанты в Гостомеле, который расположен в 30 километрах от Киева. Именно в эти дни, 3 года назад, Гостомель попал в ад оккупации, который навсегда оставил след в памяти людей, которые выжили.

Журналистка 24 Канала Анастасия Диденко рассказывает жуткую историю выживания своей семьи в оккупации. Этот материал передаем словами от первого лица.

23 февраля 2022 – вечер накануне ада

Канун полномасштабного вторжения помню в деталях. Вечером 23 февраля 2022 года знакомые из оккупированного Крыма сообщили, что российские пограничники перестали выпускать людей с полуострова, не объясняя причин.

В воздухе висело напряжение. Украина жила в предвкушении неизвестного. Под вечер страна узнала о введении чрезвычайного положения, а президент Зеленский обратился к народу, уверяя: "Мы сильные. Мы вместе". Казалось, что жизнь еще можно удержать.

Но уже в 5 утра 24 февраля мой мобильный телефон взорвался десятками сообщений от коллег и друзей: "Началось", "Взрывы", "Над нами ракеты". Столица содрогнулась, а вместе с ней – Гостомель, Буча, Ирпень и Бородянка.



Черное небо над Гостомелем / Фото Анастасии Диденко

В тот день я, как обычно, собиралась на работу в центр Киева, а после – должна была посетить несколько семинаров в университете.

В пять утра всей семьей мы включили обращение Путина, пытаясь понять, что происходит и с какой целью. Но именно в этот момент мощные взрывы на аэродроме "Антонов" заставили нас за 15 минут собрать все вещи.

Люди выбегали из многоэтажек с чемоданами, словно в фильме ужасов. Мы с семьей приняли решение ехать к бабушке с дедушкой в другой конец Гостомеля, где частный дом с подвалом – временным, как тогда казалось, укрытием.



Черные столбы дыма от взрывов / Фото Анастасии Диденко

Сначала планировали остаться на несколько часов, выпить кофе и разъехаться по своим делам. Но в 12:15 мощные взрывы заставили нас выбежать во двор. Над головами на критически низкой высоте пролетели 34 российских вертолета, которые направлялись к аэродрому, расположенному всего в двух километрах от нас.

Удалось даже увидеть лица пилотов. В тот день осознали – мы в оккупации.

Вражеский вертолет над Гостомелем: смотрите видео

Две недели между жизнью и смертью

Подвал, где когда-то хранили картошку и закрутки, стал нашим убежищем. Местом, где мы научились различать звуки войны: артиллерия, танковые выстрелы, шуршание дронов, "Грады". Настоящим спасением стало старенькое радио, что ловило сигнал через наушники. Украинское радио – в его голосе тогда была настоящая надежда.

Ежедневно в Гостомеле становилось все больше россиян, а взрывы не утихали. На чердаке у меня раз в несколько дней на две минуты появлялась сеть, что позволяло обновить новостную ленту и понять, что вообще происходит.

Россияне прослушивали все возможные разговоры, обходили дома с проверками, поэтому смартфоны приходилось прятать в бывшем курятнике и не подходить к воротам, ведь одно лишнее движение могло стоить жизни.

Жизнь в подвале в феврале 2022 года: смотрите видео

Жизнь превратилась в выживание. За две недели мы ни разу не оставались в доме дольше, чем на 15 минут.

На четвертый день продукты стали роскошью. Магазины разбиты, связи нет. Остатки еды делили между соседями. Единственная дорога в Бучу была заминирована, а мосты взорваны.

Жизнь в подвале сложно назвать постоянным "днем сурка". Это было выживание и ежедневные молитвы о следующем дне. Мы не знали, что с нами будет через час. Все планы и надежды на будущее оборвались в один день.

Российские танки едут по Гостомелю: смотрите видео

Но каждое утро мы просыпались и радовались, что вся семья вместе. И эта любовь вселяла веру в лучшее. Под звуки канонады мы много читали, общались и вспоминали жизнь до 24 февраля.

Побег из российского ада

В начале марта соседи сообщили, что вскоре россияне будут заставлять менять гражданство жителей Киевщины, а новые документы уже завезли в регион. Все это время оккупанты угрожали смертью, хотя некоторые пытались "успокоить".

Не переживайте, вот придет русский мир и у вас все будет хорошо,

– говорили россияне.



"Привет" от оккупантов в разрушенной школе Гостомеля / Фото Анастасии Диденко

А комплименты от жителей Подмосковья о "красивых улицах, богатых домах, шикарных квартирах" – совсем не описывали тогдашний оккупированный Гостомель. Все время со мной пытались связаться коллеги и друзья из Киева, но россияне блокировали вызовы.

След оккупантов в школе / Фото Анастасии Диденко

9 марта утром по радио мы услышали о зеленом коридоре из Гостомеля. Под звуки канонады мы быстро собрали вещи и попытались уехать. По дороге к месту эвакуации – толпы людей, которые не понимали, что происходит.

С неба падал мокрый снег, раздавались взрывы, а российские танки держали каждую машину на прицеле.

Российская армия сопровождала колонну, но их танк, который ехал впереди, подорвался на собственной мине. Россияне паникуют. Нам приказывают возвращаться.

На следующий день Ирина Верещук снова объявляет эвакуацию. Это шанс, который мы не можем упустить. Самое тяжелое – оставлять родной дом, зная, что в нем уже завтра будут жить чужие.

Эвакуация происходила без обещанного сопровождения Красного Креста. Пришлось выбирать людей, которые должны были управлять колонной и договариваться с россиянами. Дорога была тяжелой. Вместо привычных 5 – 10 минут до Бучи, мы ехали около 4 часов. Автобус с детьми и пожилыми людьми попал под обстрел.

Каждая машина имела белую повязку – знак для россиян, чтобы не стреляли. Но гарантий не было.

Фото из личного архива / 10 марта 2022 года

Проезжали через Гостомельский стеклозавод, где россияне держали пленных.

ЧАО "Ветропак Гостомельский Стеклозавод" 10 марта 2022 года: смотрите видео

Дорога длилась сутки. Расстрелянные авто, уничтоженные дома, разбросанные тела целых семей – так выглядела Киевщина под "русским миром".

Мы ехали, не зная, будет ли нам куда вернуться.



Расстрелянная россиянами машина / Фото Анастасии Диденко

Жизнь после оккупации

Когда мы добрались до Белогородки, волонтеры дали еду. Первый кусок хлеба – и первые слезы. Мы выжили.

Друзья семьи ждали нас в Черкассах. Впервые услышали сигнал воздушной тревоги, но без самолетов и взрывов. Впервые без страха можно вдохнуть. Это был конец марта. Тепло, тихое небо без дронов и ракет, без вражеской техники и нежелательных "гостей" из России во дворе. Единственное, что напоминало о двух неделях в подвале – это зимняя одежда, в которой мы выживали во время оккупации Гостомеля.

Мы выжили, семья вместе. Вернувшись домой, в родной Гостомель – ощущение, что он уже не тот.

Фото из личного архива Анастасии Диденко

Местами до сих пор виднеются упоминания о российской оккупации: разрушенные дома, отпечатки на асфальте от российского танка и воспоминания о жизни "по-русски", к которой больше никогда не хочется возвращаться.



Фото Анастасии Диденко