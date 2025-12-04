Об этом в комментарии 24 Канала заявил начальник отдела коммуникаций 7 корпуса ДШВ, полковник Владимир Полевой.
Читайте также Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю
Действительно ли Мирноград находится в окружении?
Владимир Полевой объяснил, что окружения украинских подразделений в Мирнограде Донецкой области пока нет. По его словам, логистика в городе затруднена, но есть.
Заводим и выводим подразделения,
– подчеркнул военный.
Напомним, 3 декабря в комментарии для СМИ морские пехотинцы заявили, что Мирноград якобы находится под полным окружением врага. По словам военных, такая ситуация продолжается как минимум с 29 ноября.
В то же время бойцы отметили, что удержание Мирнограда возможно, если удастся реализовать план по деблокированию и контролировать Родинское и Красный Лиман. Как следствие, украинские защитники смогут наладить логистику.
Важно! О почти полном окружении также заявляли в НАТО. По словам чиновника Альянса, в городе есть узкий коридор, через который украинцы могут осуществлять отступление определенных сил, но даже этот коридор находится под огневым контролем.
Что сейчас происходит в Донецкой области?
Сейчас на Покровском – Мирноградском направлении сосредоточено до 110 000 российских военных. Российское командование ставит цель разорвать оборону и получить стратегическое преимущество в Донецкой области.
3 декабря 7 корпус ДШВ заявил, что, несмотря на интенсивные боевые действия, за последнюю неделю группировка Сил обороны в районе Мирнограда провела несколько ротаций личного состава. По словам военных, сейчас продолжается операция по расширению логистических коридоров.
Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 канала также подтвердил, что логистика в направлении Мирнограда действительно ужасная. По его словам, доставить все необходимое наземными маршрутами там уже невозможно, обеспечение сейчас осуществляется через воздушное пространство.