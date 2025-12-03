Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий 2 военнослужащих с Покровского направления для hromadske.
Что говорят морпехи о ситуации в Мирнограде?
Морские пехотинцы рассказали журналистам, что ситуация с полным окружением Мирнограда врагом продолжается как минимум с 29 ноября.
В субботу (29 ноября – 24 Канал) одни наши (военные – 24 Канал) пытались зайти – подорвались на мине. Другие пытались выйти – вступили в контакт и оттянулись обратно в город. В нашем батальоне крайняя ротация была 12 ноября,
– говорит собеседник издания в 38 бригаде морской пехоты.
Другой собеседник hromadske среди командиров заявил, что украинские военные сейчас пытаются деблокировать гарнизон в Мирнограде.
"Последние дней пять – это полное окружение. Проводятся действия по деблокированию, частично эти действия имеют успех", – рассказал офицер.
Военный отметил, что удержание Мирнограда возможно, если удастся реализовать план по деблокированию и контролировать Родинское и Красный Лиман. Так у украинских защитников в Мирнограде будет логистика.
Кстати, военный обозреватель Василий Пехньо отметил в эфире 24 Канала, что логистика на Мирноград действительно ужасная. Эксперт отметил, что украинские войска находятся на том отрезке фронта на грани полного окружения, а логистика в те районы наземным путем не происходит, а только через воздушное пространство.
Что ранее писали военные о ситуации возле Мирнограда?
3 декабря, 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ утверждал, что за последнюю неделю Силы обороны осуществили несколько ротаций личного состава в районе Мирнограда. Логистика на направлении остается осложненной, но функционирует.
По оценкам НАТО, Мирноград в Донецкой области находится "практически в окружении". Сейчас украинские военные, которые держат оборону города, зависят от снабжения с помощью дронов.
Аналитики DeepState 1 декабря в обновлении карты сообщали, что оккупанты продвинулись в направлении Мирнограда в Донецкой области. Сама же Покровско-Мирноградская агломерация сейчас считается одной из самых горячих точек.