Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий 2 военнослужащих с Покровского направления для hromadske.

К теме Пункт атаки на всю Донецкую область, – генерал армии раскрыл опасные маневры россиян

Что говорят морпехи о ситуации в Мирнограде?

Морские пехотинцы рассказали журналистам, что ситуация с полным окружением Мирнограда врагом продолжается как минимум с 29 ноября.

В субботу (29 ноября – 24 Канал) одни наши (военные – 24 Канал) пытались зайти – подорвались на мине. Другие пытались выйти – вступили в контакт и оттянулись обратно в город. В нашем батальоне крайняя ротация была 12 ноября,

– говорит собеседник издания в 38 бригаде морской пехоты.

Другой собеседник hromadske среди командиров заявил, что украинские военные сейчас пытаются деблокировать гарнизон в Мирнограде.

"Последние дней пять – это полное окружение. Проводятся действия по деблокированию, частично эти действия имеют успех", – рассказал офицер.

Военный отметил, что удержание Мирнограда возможно, если удастся реализовать план по деблокированию и контролировать Родинское и Красный Лиман. Так у украинских защитников в Мирнограде будет логистика.

Кстати, военный обозреватель Василий Пехньо отметил в эфире 24 Канала, что логистика на Мирноград действительно ужасная. Эксперт отметил, что украинские войска находятся на том отрезке фронта на грани полного окружения, а логистика в те районы наземным путем не происходит, а только через воздушное пространство.

Какая сейчас ситуация в Мирнограде: смотрите на карте

Что ранее писали военные о ситуации возле Мирнограда?