Однако также враг неожиданно активизировался на Севере. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Силы обороны отвергают любые вражеские попытки.

Какова ситуация на горячих направлениях фронта?

По словам генерала армии, недавно на линии фронта за одни сутки было 260 атак на разных направлениях. Противник активизировался на Севере.

Враг пошел неожиданно. Почему? Имел надежды, что мы ослабили там позиции и хотел возобновить наступательные операции в направлении Сум, но ВСУ его отбили,

– сказал он.

Чрезвычайно сложной ситуация остается на Покровском направлении. Именно там может быть до 50 атак тактического уровня за день, не учитывая российские атаки небольшими группами вокруг Покровска и Мирнограда. Затрудняет работу Силам обороны и погодные условия, в частности туман, из-за которого трудно идентифицировать противника.

Россияне пробовали зайти в Покровск под прикрытием тумана, но им не удалось. Заходили с северо-запада в город, мы также ей нейтрализовали. Пробовали и с юга, но там также не получилось. Они пытаются плотно подходить к городу, а потом проникать. Бои сложные, но мы отбиваем врага и держим логистические пути в Мирноград и Константиновку,

– пояснил он.

Маломуж отметил, что украинские военные используют максимальное количество различных средств – РЭБ, дроны, самолеты, дроны и ЗРК. По мнению генерала армии, враг не имеет перспективы захвата Покровска, хотя ситуация там действительно сложная.

Россияне пытаются подтянуть туда резервы и с других направлений фронта, и самих новобранцев из России. Враг пытается давить на Украину не только на поле боя, но и через "мирный план" с США. Кремль надеется, что этот симбиоз заставит Украину пойти на уступки.

Генерал армии добавил, что после Покровска и Мирнограда враг хочет сорвать все силы на Константиновку и двигаться на Краматорск. Там идут атаки и мы их отражаем. ВСУ также укрепляют оборону на Гуляйпольском направлении.

