Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что Украину сегодня должно больше беспокоить производство оружия и возможности атак вглубь России, чтобы в начале 2026 года говорить уже о том, как Россия должна выводить свои войска с территории Украины, а не наше государство из Донецкой области, как прописано в 28-пунктном "мирном плане" США.

Как будут развиваться события?

По словам политтехнолога, сегодня развитие ситуации зависит исключительно от Украины, темпов производства отечественного вооружения, интенсивности и точности ударов по энергетической, газовой, нефтяной инфраструктуре России. Загородний подчеркнул, что ныне очевидно, что у россиян огромные проблемы. Трамп своей политикой добивает российскую нефтяную сферу. Поэтому, на его взгляд, сейчас надо немного затянуть время, обсуждая "мирный план" США.

Тогда совсем другой разговор будет с ними. Если мы не будем шевелиться, то конечно перед нами начнут нарезать задачи и говорить нам, как должно быть. Для России красивый пазл не складывается, потому что европейцам страшно, к ним залетают дроны. Они начинают понимать, что буквально на следующий день они окажутся под проблемой,

– озвучил Загородний.

Политтехнолог прогнозирует, что Украина не согласует "мирный план" США, а Россия на это скажет, что если даже один из пунктов не будет принят, то двигаться в сторону мирных переговоров она не станет.

Заметьте! Журналист и расследователь Христо Грозев считает, что этот "мирный план" США в действительности подготовила Россия. Он рассказал, что полгода назад видел раннюю версию этого документа, тогда он содержал не 28, а 30 пунктов.

