Известный болгарский журналист и расследователь Христо Грозева уверен, что так называемый "мирный план Трампа" на самом деле разрабатывали россияне, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин об этом не вспомнил: военный обозреватель указал на скрытую угрозу относительно "мирного плана" США

Какой была начальная версия "мирного плана"?

Журналист рассказал, что примерно шесть месяцев назад ему на глаза попалась ранняя версия так называемого "мирного плана" Трампа. Он говорит, что это была чисто российская концепция, почти похожая на опубликованное в СМИ 28-пунктовое предложение. В частности, в ней уже был пункт, который предусматривал, что на восстановление Украины должны пойти 100 миллиардов замороженных российских активов и еще 100 миллиардов инвестиций Европы.

Журналист отметил, что начальная версия плана содержала 30 пунктов, а нынешняя охватывает 28.

По его словам, из документа исчезли два пункта:

Это предложение, чтобы американские инвесторы поддержали поствоенную Россию, которая находится на грани финансового и инвестиционного кризиса, "как в 90-х". Это должно было служить стимулом для Трампа.

Еще один пункт предусматривал новый союз России и США против Китая. Под этим пунктом содержалось много демагогии на тему "христианского альянса".

Грозев абсолютно убежден, что так называемое мирное предложение разработано самими россиянами. Опубликованный "план мира" – лишь часть настоящего российского плана. Некоторые пункты были "скрыты", потому что их трудно или опасно было делать публичными, но они важны для понимания замысла России.