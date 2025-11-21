Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Где были ошибки в тексте мирного плана?

Среди английских слов в мирном плане были четкие русизмы – слова, которые на английском языке звучат некорректно. Журналисты подозревают, что некоторые фразы, похоже, изначально писались на русском языке.

В нескольких местах эти слова звучали бы на русском, но на английском выглядит довольно странно,

– объясняет издание.

В частности речь идет о третьем пункте плана. Там есть словосочетание "It is expected", которое на славянских языках можно перевести как "ожидается". Однако на английском эта пассивная конструкция звучит неуклюже. Более правильно было бы написать "It is anticipated" – это более официальный вариант этого словосочетания.

Интересно, что Google-переводчик по запросу "ожидается, что..." выдает именно такой перевод – "it is expected".

Среди других русинизмов, которые, похоже, прокрались в текст, есть "ambiguities" – "неоднозначности" и "to enshrine" – "закреплять".

Издание также пишет, что текст плана согласовывал посланник Кремля Кирилл Дмитриев и специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. В то же время украинскую и европейскую сторону к составлению текста не привлекли.

Что известно о поддержке мирного плана США в мире?