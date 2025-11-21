Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

Как Украина и ЕС отреагировали на "мирный план Трампа"?

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Великобритании Кир Стармер согласовали во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу, что украинские вооруженные силы должны оставаться способными защищать суверенитет страны.

Кроме того, нынешняя линия фронта должна служить отправной точкой для любых мирных переговоров, сообщает правительство Германии.

По данным издания, Мерц созвал этот звонок, чтобы выработать ответ на 28 пунктов требований и предложений, которые получил Зеленский от США.

План предусматривал "фактическое признание" Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими территориями, включая признание со стороны США, а также проведение выборов в течение 100 дней и отказ Украины от намерений вступить в НАТО.