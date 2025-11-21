Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Bloomberg.

Як Україна та ЄС відреагували на "мирний план Трампа"?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та лідер Великої Британії Кір Стармер узгодили під час телефонної розмови з Зеленським у п'ятницю, що українські збройні сили мають залишатися здатними захищати суверенітет країни.

Крім того, нинішня лінія фронту має слугувати відправною точкою для будь-яких мирних переговорів, повідомляє уряд Німеччини.

За даними видання, Мерц скликав цей дзвінок, щоб виробити відповідь на 28 пунктів вимог та пропозицій, які отримав Зеленський від США.

План передбачав "фактичне визнання" Криму, Луганської та Донецької областей російськими територіями, включно з визнанням з боку США, а також проведення виборів упродовж 100 днів і відмову України від намірів вступити до НАТО.

Йдеться про справедливий і тривалий мир, і ми вважаємо, що деякі елементи цього плану можуть сприяти досягненню цієї мети,

– заявив прессекретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Він також додав, що Європа прагне конструктивно брати участь у процесі мирного врегулювання війни в Україні.

У Bloomberg пояснюють, що попри бажання США та Росії обійти європейські країни у своїх спробах завершити війну, реакція Європи на цю пропозицію має вирішальне значення для наступних кроків України.

Так, ЄС досі намагається узгодити механізм, який дозволить розблокувати близько 160 мільярдів доларів для підтримки українських військових, тоді як США згортають допомогу Києву.