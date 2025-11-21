Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує ABC News.
Що сказала Левітт стосовно мирного плану для України та Росії?
За словами Керолайн Левітт, в адміністрації Трампа вважають, що будь-яка угода має надавати "повноцінні безпекові гарантії та стримування для України, Європи та Росії, щоб забезпечити завершення цієї війни".
На додачу у межах цього "мирного плану" Україна отримає фінансові можливості для відбудови, а Росія – повернення у глобальну економіку.
Цей план був створений так, щоб відображати реалії ситуації… і знайти найкращий сценарій взаємного виграшу, коли обидві сторони отримують більше, ніж віддають,
– зазначила речниця Білого дому.
Вона також підкреслила, що реалізація цього плану буде "перевагою для людей в обох країнах".
До речі, політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу зазначив, що озвучені пункти у "мирному плані", який розробили США та Росія, підозріло нагадують старі стамбульські ідеї 2022 року. На переконання експерта, подібні пункти ніколи не можуть бути визнаними Україною.
Що відомо про "мирний план", який підготували США та Росія?
Видання The Telegraph опублікувало повний перелік всіх 28 пунктів "мирного плану" для закінчення війни в Україні, яке разом розробили США та Росія. Його передали на ознайомлення українській стороні.
Мирний план Трампа передбачає скорочення армії України до 600 тисяч осіб, відмову Києва від далекобійних ракет і заборону на повернення окупованих територій воєнним шляхом. В обмін на мир Росія отримає визнання контролю над Донбасом і Кримом, повернення до G8 і зняття санкцій.
Цікаво, що новий план Трампа начебто передбачає гарантію безпеки для України за зразком 5 статті НАТО. Це зобов'язує США та європейських союзників реагувати на напад на Україну як на напад на всю трансатлантичну спільноту.
У Європі відкинули мирний план Трампа, вважаючи його вигідним для Москви та небезпечним для НАТО. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила команді президента США, що план приречений на провал без підтримки Києва та європейських урядів, а цього за нинішніх пунктів не буде.
Також відомо, що Володимир Зеленський веде переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом про проєкт "мирного плану" щодо припинення війни в Україні, розробленим США. Журналісти також пишуть, що ЄС не було офіційно повідомлено про план до його оприлюднення в ЗМІ.