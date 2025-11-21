Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує ABC News.

Що сказала Левітт стосовно мирного плану для України та Росії?

За словами Керолайн Левітт, в адміністрації Трампа вважають, що будь-яка угода має надавати "повноцінні безпекові гарантії та стримування для України, Європи та Росії, щоб забезпечити завершення цієї війни".

На додачу у межах цього "мирного плану" Україна отримає фінансові можливості для відбудови, а Росія – повернення у глобальну економіку.

Цей план був створений так, щоб відображати реалії ситуації… і знайти найкращий сценарій взаємного виграшу, коли обидві сторони отримують більше, ніж віддають,

– зазначила речниця Білого дому.

Вона також підкреслила, що реалізація цього плану буде "перевагою для людей в обох країнах".

До речі, політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу зазначив, що озвучені пункти у "мирному плані", який розробили США та Росія, підозріло нагадують старі стамбульські ідеї 2022 року. На переконання експерта, подібні пункти ніколи не можуть бути визнаними Україною.

Що відомо про "мирний план", який підготували США та Росія?