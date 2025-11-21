Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що озвучені пункти підозріло нагадують старі "стамбульські" ідеї 2022 року. Він припустив, що цей план можуть використовувати в своїх інтересах і пояснив, чому час для його запуску обрали дуже вдалий.

Що стоїть за "мирним планом"?

Озвучені пункти так званої "мирної угоди" нагадують стамбульські напрацювання 2022 року: статус російської мови й церкви, скорочення армії, відмова від частини озброєнь і поступки щодо Донбасу. Усе це подають як пакет, який нібито мають запропонувати Україні на тлі внутрішньої політичної кризи.

Це ніколи не може бути визнано Україною. Я не бачу сьогодні в країні жодного політика, який готовий був би під цим підписатися,

– підкреслив Рейтерович.

Він зазначив, що історія більше схожа на спробу авторів плану розхитати ситуацію і перевірити реакцію Києва та Вашингтона. Офіційні російські речники тим часом публічно заявляють, що "нічого не знають" про документ і нібито не ведуть перемовин зі США щодо жодної угоди.

Чому час для "плану" обрали саме зараз?

Витоки про так звану мирну угоду з'явилися на фоні внутрішньої політичної кризи та корупційних скандалів в Україні. На цьому тлі країна опинилася у вразливому стані, чим можуть спробувати скористатися зовнішні гравці.

Час вони, звичайно, вибрали вдалий для того, щоб з цим планом виходити. Але не вони створили цей час, це наша провина, внутрішня, що ми опинилися у вразливій позиції,

– пояснив Рейтерович.

Він зауважив, що найближчими днями ситуацію ще можна виправити, зробивши кроки для посилення внутрішньої єдності. Це дозволить Україні впевненіше почуватися в розмові з партнерами і спокійно відкидати неприйнятні пропозиції.

Віткофф і Дмитрієв намагаються використати кризу в Україні

У медіа з'являються свідчення, що так званий план радше виглядає як особиста ініціатива Віткоффа і Дмитрієва, а не продукт офіційного Вашингтона. Вони намагаються опертися на внутрішню кризу в Україні та певні здобутки Росії на полі бою, щоб просунути свої ідеї.

Віткофф намагається цю ініціативу продати Трампу, при цьому вони хочуть цинічно використати ту кризу, яка є в Україні внутрішню,

– сказав політолог.

За даними, на які посилаються журналісти, Росія вже висувала подібні вимоги Трампу, і там їх "послали далеко і прямо". Тому нинішній документ може бути лише одним з варіантів, який команда Трампа вирішила випробувати, щоб подивитися на реакцію Києва і Москви.

