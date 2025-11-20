Про зустріч Зеленського із фракцією 24 Каналу повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Дивіться також Чи готовий президент позбутися свого "дракона"?

Про що Зеленський говоритиме з депутатами "Слуги народу"?

Зустріч анонсував сам президент 18 листопада.

Четвер – доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Слава Україні!
– написав він.

Цікаво! Різноманітні інсайдери говорили, що президент шукає шляхи виходу з політичної кризи, а тому хоче обговорити це із власною партією. Імовірно, очікуються кадрові рішення на тлі корупційного скандалу – вони можливі в Кабміні та Офісі президента. Частина "слуг" тисне на Зеленського, щоб той звільнив Єрмака, який може бути причетний до корупційного скандалу.

Джерела "РБК-Україна" стверджують, що зустріч Зеленського із фракцією може відбутися близько 20:00.

Утім, співрозмовники не такі одностайні щодо того, що Зеленський, який повернувся із закордонних відряджень, проведе звільнення.

Глава держави готує деякі законопроєкти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в Енергоатомі. Втім, на уточнення, чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від підсумків сьогоднішніх розмов та рішення президента, адже на столі як політичні, так і кадрові питання,
– пише "РБК-Україна".

У "Слузі народу" розкол

  • 19 листопада Микита Потураєв запропонував створити коаліцію національної стійкості.

  • "Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості. Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню", – ішлося в заяві.

  • Передбачалося, що ця коаліція згодом створить уряд національної стійкості, який буде сформований без партійних квот і кулуарних домовленостей.

  • Таким чином у "Слузі народу" відреагували, імовірно, на заклики "Європейської солідарності" щодо відставки уряду. Представники "ЄС" кілька днів блокували трибуну, заявляючи, що звільнити треба всіх міністрів, а не тільки Галущенка та Гринчук. Глава парламенту Руслан Стефанчук назвав це політичним саботажем.

  • Утім, очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підкреслив: заява Потураєва – це ще не позиція всієї фракції.

  • "Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила", – написав він.