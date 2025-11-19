Текст звернення на своїй сторінці у Facebook у середу, 19 листопада, опублікував Микита Потураєв, передає 24 Канал. Скільки народних обранців підтримали ідею – наразі невідомо.
Що пропонує нардеп Потураєв?
Важливо! Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі УП повідомила, що заява відображає позицію "окремих народних депутатів" і не є позицією фракції.
У своїй заяві представники фракції наголосили, що в Україні не може бути "недоторканих", а всіх фігурантів пов'язаного з Тимуром Міндічем корупційного угруповання мають негайно звільнити з посад.
Окремо йдеться про підтримку роботи НАБУ і САП. Нардепи закликали всі державні органи влади максимально сприяти завершенню розслідування й передачі справи до суду.
Також у партії переконують розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами в парламенті для створення коаліції "національної стійкості".
Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню.
– йдеться у зверненні.
Окрім того, пропонується сформувати уряд "національної стійкості" – без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей". Натомість владний трикутник (президент, Кабмін і ВР) повинні повернутися в межі Конституції України.
"Важливо, щоб діяльність Офісу Президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик", – зауважив нардеп.
Як корупційний скандал вплинув на ВР?
Нагадаємо, нардепи від партії "Європейська Солідарність" блокували трибуну Верховної Ради та почали збирати підписи для відставки уряду на тлі корупційного скандалу.
Зрештою, 19 листопада парламент підтримав рішення щодо звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.
Окрім того, нардеп від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку.