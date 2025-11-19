Текст обращения на своей странице в Facebook в среду, 19 ноября, опубликовал Никита Потураев, передает 24 Канал. Сколько народных избранников поддержали идею – пока неизвестно.

Что предлагает нардеп Потураев?

Важно! Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП сообщила, что заявление отражает позицию "отдельных народных депутатов" и не является позицией фракции.

В своем заявлении представители фракции отметили, что в Украине не может быть "неприкасаемых", а всех фигурантов связанной с Тимуром Миндичем коррупционной группировки должны немедленно освободить от должностей.

Отдельно говорится о поддержке работы НАБУ и САП. Нардепы призвали все государственные органы власти максимально способствовать завершению расследования и передачи дела в суд.

Также в партии убеждают начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в парламенте для создания коалиции "национальной устойчивости".

Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению.

– говорится в обращении.

Кроме того, предлагается сформировать правительство "национальной устойчивости" – без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей". В свою очередь властный треугольник (президент, Кабмин и ВР) должны вернуться в пределы Конституции Украины.

"Важно, чтобы деятельность Офиса Президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", – отметил нардеп.

Как коррупционный скандал повлиял на ВР?