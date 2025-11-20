О встрече Зеленского с фракцией 24 Канала сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Смотрите также Готов ли президент избавиться от своего "дракона"?

О чем Зеленский будет говорить с депутатами "Слуги народа"?

Встреча анонсировал сам президент 18 ноября.

Четверг – поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству. Слава Украине!

– написал он.

Интересно! Различные инсайдеры говорили, что президент ищет пути выхода из политического кризиса, а потому хочет обсудить это с собственной партией. Вероятно, ожидаются кадровые решения на фоне коррупционного скандала – они возможны в Кабмине и Офисе президента. Часть "слуг" давит на Зеленского, чтобы тот уволил Ермака, который может быть причастен к коррупционному скандалу.

Источники "РБК-Украина" утверждают, что встреча Зеленского с фракцией может состояться около 20:00.

Впрочем, собеседники не так единодушны относительно того, что Зеленский, который вернулся из заграничных командировок, проведет увольнения.

Глава государства готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, сложившейся в стране на фоне громкого коррупционного скандала в Энергоатоме. Впрочем, на уточнение, идет ли речь о кадровых решениях, источник ответил, что это зависит от итогов сегодняшних разговоров и решения президента, ведь на столе как политические, так и кадровые вопросы,

– пишет "РБК-Украина".

В "Слуге народа" раскол