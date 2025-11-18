Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Руслана Стефанчука.

Что говорит глава Верховной Рады о блокировании трибуны?

По словам Стефанчука, государство, которое ведет войну, не может позволить себе политического саботажа, поэтому парламент должен работать. Он пояснил, что парламент начал рассмотрение важных кадровых вопросов – увольнения с должностей двух министров.

Это – общественный запрос и государственная необходимость в условиях войны. К сожалению, во время рассмотрения отдельные народные депутаты заблокировали трибуну. Звучали требования об отставке всего Кабинета Министров. В то же время следует четко разграничивать: увольнение отдельных министров и отставка всего Правительства – это разные процедуры, предусмотренные Конституцией и действующим законодательством. Оппозиция безотлагательно получила все необходимые документы для реализации своей инициативы по правительственной отставке – и уже начала соответствующий процесс в установленном законом порядке,

– написал Стефанчук.

Однако, подчеркнул глава ВР, представители одной политической силы стали действовать вопреки регламенту. По мнению Стефанчука, такие депутаты пытаются продвигать собственные политические амбиции.

В очередной раз заблокировав работу парламента, они срывают рассмотрение важных вопросов, которые Верховная Рада должна решать в интересах государства. Такое поведение является безответственным. Пока Вооруженные Силы держат оборону на фронте, Верховная Рада должна держать единство и быть ответственной перед Украинским Народом. Мы можем дискутировать, критиковать, иметь разные видения. Но есть граница, за которой политические амбиции представляют угрозу для государства. Парламент должен выполнить свой конституционный долг. Страна ждет парламентских решений – а не блокирования трибуны,

– подчеркнул глава парламента.

Наконец он призвал всех народных депутатов вернуться к конструктивной работе во время заседания 19 ноября – и выполнить возложенный на них Конституцией долг.

Сегодня важно думать не о собственных рейтингах, а о том, какой будет Украина завтра,

– высказался Стефанчук.

Почему в Верховной Раде заблокировали трибуну?

18 ноября парламент должен был рассмотреть отставку двух министров – Германа Галущенко и Светланы Гринчук, которые возглавляют министерство юстиции и министерство энергетики соответственно.

Речь идет о том, что эти чиновники могут быть причастны к коррупционному скандалу. Владимир Зеленский заявил, что они не могут больше занимать должности. Оба уже написали заявления об отставке, и это еще должны поддержать депутаты.

Впрочем, представители "Европейской солидарности" заблокировали трибуну, требуя отправить в отставку все правительство сразу.

После блокирования трибуны спикер Руслан Стефанчук объявил перерыв и созвал лидеров фракций. Но потом заседание закрыли.

Будут ли блокировать трибуну 19 ноября?

Ирина Геращенко вечером в фейсбуке написала, что "Европейская Солидарность" хочет вернуть парламенту субъектность и ответственность, а потому требует "отставки всех, причастных к скандальным пленкам, и политической ответственности тех, кто их официально делегировал в министры и наблюдательные советы, то есть Свириденко".

Кроме этого, "ЕС" требует встречи фракций с Владимиром Зеленским и честного разговора о выходе из политического кризиса. Партия стремится к отставке всего правительства и формирования правительства национального спасения из профессиональных людей.

То, будет ли "Европейская солидарность" блокировать трибуну, "зависит исключительно от адекватности власти", объяснила Геращенко.