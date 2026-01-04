Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.

Когда состоится встреча на уровне лидеров?

Владимир Зеленский сообщил, что уже в воскресенье, 4 января, в Европу выезжают представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители других стран милитари-сектора.

По словам президента, после этого состоится встреча лидеров и будут доработаны документы по безопасности. Политики будут обсуждать различные вопросы, однако в центре внимания будут гарантии безопасности и восстановления.

В течение этих встреч также пройдут переговоры с командой президента Трампа.

Они будут сутки, а может двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 3 января в Киев прибыли советники по нацбезопасности из 15 европейских стран, а также представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

По словам Рустема Умерова, эти переговоры состоят из трех блоков: работа над документами, работа над пакетом экономического процветания и военно-политические вопросы.

