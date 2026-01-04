Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.

Коли відбудеться зустріч на рівні лідерів?

Володимир Зеленський повідомив, що вже в неділю, 4 січня, до Європи виїжджають представники генеральних штабів, начальники генеральних штабів і представники інших країн мілітарі-сектору.

За словами президента, після цього відбудеться зустріч лідерів та будуть допрацьовані безпекові документи. Політики обговорюватимуть різні питання, однак у центрі уваги будуть гарантії безпеки та відновлення.

Упродовж цих зустрічей також пройдуть переговори з командою президента Трампа.

Вони будуть добу, а може дві доби. Подивимося, як піде справа. Після цього, я думаю, що ми будемо готуватись до зустрічі в США на рівні лідерів в широкому колі. Ми хотіли б, щоб все це сталося впродовж січня, до кінця січня,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 січня до Києва прибули радники з нацбезпеки з 15 європейських країн, а також представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

За словами Рустема Умєрова, ці переговори складаються з трьох блоків: робота над документами, робота над пакетом економічного процвітання та військово-політичні питання.

