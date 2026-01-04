Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.
Коли відбудеться зустріч на рівні лідерів?
Володимир Зеленський повідомив, що вже в неділю, 4 січня, до Європи виїжджають представники генеральних штабів, начальники генеральних штабів і представники інших країн мілітарі-сектору.
За словами президента, після цього відбудеться зустріч лідерів та будуть допрацьовані безпекові документи. Політики обговорюватимуть різні питання, однак у центрі уваги будуть гарантії безпеки та відновлення.
Упродовж цих зустрічей також пройдуть переговори з командою президента Трампа.
Вони будуть добу, а може дві доби. Подивимося, як піде справа. Після цього, я думаю, що ми будемо готуватись до зустрічі в США на рівні лідерів в широкому колі. Ми хотіли б, щоб все це сталося впродовж січня, до кінця січня,
– підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 3 січня до Києва прибули радники з нацбезпеки з 15 європейських країн, а також представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.
За словами Рустема Умєрова, ці переговори складаються з трьох блоків: робота над документами, робота над пакетом економічного процвітання та військово-політичні питання.
Минула зустріч Трампа і Зеленського: коротко
Востаннє лідери України та США зустрічалися 28 грудня у Флориді. Тоді Дональд Трамп повідомив, що перемовини з Володимиром Зеленським наблизили сторони до мирної угоди. Крім того, стало відомо, що президенти узгодили близько 95% питань.
Трамп та Зеленський не знайшли остаточного рішення щодо територіальних питань, однак зробили крок до їхнього розв'язання.
Під час спільної пресконференції Трамп також заявив, що Путін не погодився на припинення вогню задля проведення референдуму в Україні.