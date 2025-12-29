Росія хоче отримати увесь Донбас, України виступає за припинення вогню на поточній лінії фронту, а США пропонують створити демілітаризовану економічну зону на Донбасі. Чи вдалося знайти компроміс з цього питання, Зеленський і Трамп відповіли на спільній пресконференції, передає 24 Канал.

Чи вдалося Зеленському і Трампу домовитися щодо долі Донбасу?

За словами Трампа, питання Донбасу є складним, але сторони наблизилися до його вирішення. "Це питання ще буде опрацьовуватися. Я думаю, що зараз ми рухаємося у правильному напрямку", – додав політик.

Кажучи про територіальні суперечності, Володимир Зеленський нагадав, що позиція України відома. "Ми повинні поважати наш народ, наш закон. Наше ставлення до цього дуже чітке, тому і президент Трамп сказав, що це дуже складне питання. І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції".

Президент України заявив, що будь-який із пунктів мирного плану можуть винести на референдум.

"Коли ми говоримо про референдум, ми можемо його використовувати для окремих пунктів, плану в цілому або взагалі не використовувати референдум. Це один із ключів. Є можливість проголосувати в парламенті або провести референдум. Якщо план буде складним для нашого суспільства, звичайно, суспільство має голосувати і обирати. Це земля нашого народу, багатьох поколінь", – заявив український лідер.

Дональд Трамп своєю чергою зазначив, що, ймовірно, мирний план доведеться затвердити в парламенті або на референдумі. Він додав, що за результатами опитування 91% людей виступає за завершення війни, і підкреслив, що для українського суспільства це дуже болюче питання, оскільки йдеться про їхню власну землю.

Також президент США заявив, що найближчими місяцями можуть бути Росія може захопити нові українські території, тому "краще укласти угоду зараз".

Нагадаємо, що напередодні зустрічі Трампа і Зеленського Володимир Путін заявив, що Росія більше не зацікавлена у виведенні ЗСУ з Донбасу, оскільки її війська самі можуть витіснути звідти Сили оборони.