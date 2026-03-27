Влітку 2019-го Трамп подзвонив до Зеленського, який тільки став президентом. Як розповів 24 Каналу професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас, він попросив надати дезінформацію, щоб скомпрометувати його конкурента Джозефа Байдена.

Дивіться також Замість ракет Україні – на Близький Схід: чи можуть США раптово змінити пріоритети

Чому Трамп озлобився на Зеленського?

Володимир Зеленський не хотів на це погоджуватися, тому Дональд Трамп зупинив військову допомогу Україні. Це відбулося у момент війни з Росією на Донбасі. Крим уже був під окупацією. Трамп хотів "кинути" Україну через власні амбіції щодо переобрання.

Але знайшлася людина, яка розкрила зміст цієї розмови. Втім імпічменту не відбулося, республіканці його врятували, але Трамп цього не забув. Він звинувачуватиме Зеленського у своїх проблемах, хоча сам собі їх створив,

– сказав Скотт Лукас.

Тепер можемо пригадати 2025 рік. Ще до візиту українського президента до Білого дому, Трамп хотів знищити репутацію Джо Байдена, свого попередника. Він збрехав, коли сказав, що його адміністрація нібито змарнувало гроші, які віддали Україні. Насправді Європа надала нашій державі більше підтримки, ніж США.

Варто нагадати, що Володимир Зеленський у лютому 2025 року приїхав у Білий дім, щоб відновити допомогу. Також мовилось про угоду щодо рідкісноземельних матеріалів. Її мали підписати, але віцепрезидент США Джей Ді Венс хотів усе це зламати.

Довідково! Угода про рідкісноземельні матеріали передбачала співпрацю та спільний видобуток зі США. Мовиться про матеріали, які є незамінними та які використовують у різних галузях. Їхні великі поклади є на території кількох українських областей, а найбільше – на Донбасі. Натомість США мали надавати Україні військові допомогу.

Цікаво, що перед зустріччю у Білому домі Венс відвідав Мюнхенську безпекову конференцію. Дональда Трампа там не було. У своїй промові Венс заявив, що Європа має самостійно дбати про власну оборону. Так він сигналізував, що альянсу між європейцями та американцями більше немає.

Через 2 тижні Зеленський приїхав у США. Як краще показати розрив між США та Європою, ніж принизити Президента України? Я думаю, Зеленський цього не очікував і не був готовий,

– наголосив Скотт Лукас.

Це була справжня "засідка", яку влаштували у США. Далі вся розмова пішла за звичним сценарієм Трампа. Коли Володимир Зеленський намагався повернути переговори у контекст того, що допомога – це питання виживання, лідер США цього не розумів і відповідав у своєму стилі. Він говорив лише про гроші, ресурси, розвіддані.

Але насправді після цієї зустрічі допомога все-таки надходить. Так само відновився обмін розвідданими. Ймовірно, хтось відіграв важливу роль у тому, що участь США у безпеці України все-таки збереглася.

Зустріч Трампа і Зеленського 28 лютого: що сталося?