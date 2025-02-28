Про це пише 24 Канал з посиланням на слова президента.

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Зеленський заявив, що дипломатії для врегулювання війни не достатньо

Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом зазначив, що війна в Україні триває з 2014 року. Розпочалася вона багато років тому, і тривала за президентства Обами, першого строку Трампа, Байдена, і продовжується зараз. Увесь цей час Владімір Путін окуповував території та вбивав людей, порушуючи всі домовленості.

Я вже підписував угоду із Путіним, в присутності Макрона та Меркель. Про яку дипломатію тут йдеться?

- зазначив Зеленський.