Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову Володимира Зеленського з журналістами після саміту у Лондоні.

Важливо "Історія запам'ятає цей день": що західні ЗМІ пишуть про шокову зустріч Зеленського та Трампа

Що розповів Зеленський про події в Овальному кабінеті

У п'ятницю, 28 лютого, Володимир Зеленський прибув до США на зустріч з Дональдом Трампом. Український президент прибув до Білого дому, щоб провести переговори та підписати угоду щодо рідкісноземельних металів, однак під час спілкування з представниками ЗМІ, між Зеленським, Трампом та Ді Венсом почалася сварка.

У Білому домі вже розповіли власну версію подій щодо того, що відбувалося після сварки, тому журналісти попросили у Зеленського розповісти свою історію того, що відбувалося після того, як преса вийшла з Овального кабінету. Втім, президент України дав дуже стриману відповідь.

Я думаю, що це ми залишимо поки що для історії,

– заявив Зеленський.

Журналісти також запитали, чи встиг президент України запитати Трампа, що саме захистить українців. Однак Зеленський відповів у тому ж стилі.

"Залишимо це теж для майбутнього", – сказав президент.

Нагадаємо, що після публічної суперечки Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Після зустрічі президентів також планувалася пресконференція, однак її теж скасували.

Підбиваючи підсумки зустрічі, американський президент Дональд Трамп зробив дуже різку заяву. Він стверджував, що Зеленський буцімто "не готовий до миру". Також він звинуватив главу України у неповазі та додав, що Зеленський зможе повернутися до Штатів, коли буде готовий до миру.

Крім того, у Білому домі також офіційно визнали, що причиною суперечки був і зовнішній вигляд Володимира Зеленського. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц стверджував, що президент України нібито "не готовий до миру", бо був "одягнений не як людина, яка хоче миру".

У ЗМІ писали, що американські чиновники наполягали, щоб Зеленський прибув до Білого дому у костюмі, однак президент України відмовився від них від першого дня повномасштабного вторгнення. Він неодноразово наголошував, що відмовиться від мілітарі стилю лише тоді, коли припиняться бойові дії та закінчиться війна.