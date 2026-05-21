Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, чи є зараз ризик нового наступу. За його словами, Москва і Мінськ справді підігрівають напругу, але за цими діями стоїть не лише військовий розрахунок.

Чи буде наступ з Білорусі?

Повноцінний наступ із Білорусі зараз не виглядає реалістичним, якщо виходити з того, як розвивається війна на цьому етапі.

Нагадаємо! 20 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарії додаткових нападів на Україну з напрямку Білорусь – Брянська область, насамперед на Чернігівсько-Київський напрямок. За його словами, Україна вже посилює захист півночі, готує превентивні кроки щодо Білорусі й окремих районів Росії та хоче активнішої дипломатичної роботи, щоб у Мінську розуміли наслідки можливого втягнення у війну.

Росія не може розв'язати навіть тактичні й оперативно-тактичні завдання на чинній лінії фронту, має величезні втрати і навряд чи здатна отримати вирішальний ефект від відкриття ще одного напрямку.

Вважати, що відкриття ще якоїсь ділянки фронту суттєво на щось повпливає, – це нонсенс,

– сказав Подоляк.

На північному напрямку працюють Сили оборони України, ситуацію контролює розвідка, а сама Білорусь уже не є для України невідомою територією, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Важливо! 21 травня 2026 року СБУ, Нацполіція, ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба почали посилені безпекові заходи у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській і Рівненській областях. Йдеться про масштабну протидію диверсіям, шпигунству і підривній діяльності: на прикордонні посилили патрулювання, виставляють додаткові блокпости, перевіряють документи, автомобілі, території та окремі приміщення.

Раніше її простір використовували для керування дронами, які атакували західні області, і в межах протидії цій інфраструктурі українська сторона вже давала зрозуміти, що відповідь буде іншою, ніж у 2022 році.

Територія Білорусі невелика, зрозумілі цілі на території Білорусі, і реакція буде не така, як була в 22-му році. Реакція буде миттєвою, максимально жорсткою,

– наголосив радник Офісу Президента.

Важливо й те, що в самій Білорусі немає і близько такого рівня підтримки війни, як у Росії.

Білорусь не хоче війни. Вона не сприймає її так, як це роблять росіяни. І коли там бачать, що відбувається з Росією після чотирьох років війни, сказати, що білоруси готові брати в цьому участь, – неможливо,

– сказав Подоляк.

Україна добре розуміє, які об'єкти на території Білорусі є ключовими і як швидко їх можна уразити, якщо виникне така потреба. Про це Мінськ уже не раз прямо й опосередковано попереджали і Володимир Зеленський, і Олександр Сирський, і Міністерство закордонних справ, даючи зрозуміти Лукашенку, що у разі реального втручання він такого сценарію не витримає. У Києві також нагадують, що у 2020 році він боявся навіть власних беззбройних громадян, а тепер наслідки були б для нього значно жорсткішими.

Навіщо Росія підігріває напругу з Білоруссю?

Історія з північним напрямком потрібна Москві не лише як військовий подразник для України. Через таку ескалацію Кремль намагається остаточно забрати в Лукашенка навіть мінімальний простір для маневру, бо той усе ж пробує шукати окремі контакти і з американцями, і з сусідами Білорусі в Європі.

Йдеться про спроби Мінська щось неформально обговорювати з Польщею і Литвою, зменшувати напругу на кордоні та показувати бодай якусь окрему суб'єктність. Для Путіна це небажаний сценарій, бо йому важливо, щоб Білорусь залишалася не партнером, а повністю підконтрольною територією.

Путін хоче вбити ту маленьку суб'єктність Лукашенка остаточно і показати, що територія повністю під контролем росіян,

– сказав Подоляк.

Паралельно Москва використовує цю історію і як інструмент тиску на ширшому напрямку. Активність біля кордону з Україною, а також демонстративні рухи поруч із країнами Балтії мають створювати враження, що Росія нібито ще зберігає ресурс для розширення війни й готова піднімати ставки.

Путін хоче за рахунок цієї певної ескалації підвищити свої ставки і сказати, що в нас ще є ресурси для масштабування цієї війни,

– наголосив радник Офісу Президента.

Білорусь потрібна Кремлю і для тиску на Україну, і для демонстрації сили назовні. Але в цій грі важливіше не реальне відкриття нового фронту, а постійне підтримання нервової напруги на півночі. У Києві розуміють, які ресурси має Білорусь на північному напрямку, що в неї є з погляду армії, логістики і озброєння, а також бачать, що Росія вже не має великих резервів, бо якби вони були, їх би кинули насамперед на східний фронт, де Москва постійно відчуває дефіцит сил.

Сприймати це треба, чітко розуміючи, що ми знаходимось у стані війни. Сьогодні 26-й рік, а не 22-й. І в нас є повна карта об'єктів, ключових для білоруської економіки, які треба буде зупинити в перші години конфлікту, якщо Білорусь захоче дізнатися, що таке війна безпосередньо на своїй території,

– сказав Подоляк.

Зараз важливо стежити за даними розвідки і Генштабу та розуміти, що гібридна ескалація теж залишається одним з елементів цього етапу війни.

Що означають ядерні навчання в Білорусі?

Окремо тиск із півночі зараз підсилюють ядерною темою. З 19 по 21 травня Росія проводить навчання, під час яких знову лунають заяви про можливе застосування ядерної зброї, а Міноборони Росії паралельно повідомляє про передачу до Білорусі Іскандера-М з ядерною бойовою частиною.

До слова! Росія одночасно посилює ядерний тиск через Білорусь: Міноборони Росії заявило про навчання із застосуванням "Іскандер-М" і повідомило про доставлення до Білорусі так званих "спеціальних боєприпасів". За версією Москви, їх розмістили у польових пунктах зберігання ракетної бригади та використовували в межах навчального сценарію із застосуванням умовної ядерної зброї.

У Києві це сприймають не як ознаку готовності до великої наступальної операції, а як частину психологічного тиску і спробу тримати в напрузі і Україну, і сусідів по регіону.

Вони не можуть справитись з Україною конвенційною зброєю і не зможуть. Тому знову дістають тему ядерної зброї й намагаються лякати,

– сказав Подоляк.

Показово й інше: якщо вірити російським повідомленням, ядерні боєприпаси для Білорусі завезли лише тепер, хоча Лукашенко вже давно розповідав, що вони нібито там є.

Із цього робиться висновок, що Мінськ не має реального контролю над такою зброєю, а саму тему використовують як елемент демонстративної ескалації, який Москва може вмикати під конкретний політичний момент.

Напад повноцінний – це занадто. А от провокувати, проводити постійні навчання, їздити туди-сюди по дорогах – це точно будуть робити,

– наголосив радник Офісу Президента.

Тобто головний ризик зараз пов'язаний не з повторенням лютого 2022 року, а з постійними провокаціями, маневрами і спробами тримати Україну в "північній напрузі". У Києві виходять із того, що цей напрямок треба й далі посилювати, але ознак рішення про повноцінний наступ наразі немає.

Що відомо про загрозу з боку Білорусі?

На білоруському напрямку фіксують цілий комплекс активностей: закриття 19 лісів біля кордону, повітряну активність, встановлення антен-ретрансляторів і розбудову військової інфраструктури.

Олександр Мусієнко пояснював, що Україна все це відстежує і тримає під контролем, але ознак безпосередньої підготовки до великого наступу станом на зараз немає.

Експерти оцінюють сценарій нового вторгнення з Білорусі як ризикований, але не найближчий.