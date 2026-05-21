Росія відкрито погрожує європейським країнам, чим підтримує свій імідж "монструозної країни". Також, очевидно, так вони застерігають союзників України не посилювати військову допомогу. При цьому військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що ситуація не така проста для Росії, як може здаватися. Вони цілком здатні наробити проблем в тих же країнах Балтії, але наслідки таких дій можуть стати некерованими.

Дивіться також Путін дотиснув Лукашенка відкрити другий фронт? Чому Білорусь оголошує мобілізацію і погрожує Україні

Чи може Європа запобігти війні з Росією?

На думку військового оглядача, Європа цілком здатна зробити так, аби цієї війни не сталося. Для цього потрібно максимально жорстко реагувати на будь-які "дрібні випадки" ескалації.

До прикладу, Росія може запустити певну кількість дронів по європейських країнах. І це наробить багато проблем для союзників. Але РФ має усвідомлювати, що в такому випадку реакція Європи буде особливо жорсткою. І краще не йти на такий крок.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Європа має чітко донести Росії. Якщо навіть невелика частина дронів полетить в її бік, то вони це сприйматимуть як масштабний напад з усіма відповідними наслідками. Європейці повинні переконливо донести це росіянам всіма можливими каналами,

– зауважив Шарп.

В іншому випадку в Кремлі може бути спокуса вдарити по якійсь з європейських країн в обмеженому режимі. Так вони досягнуть кілька цілей: зіпсують життя європейцям та ще раз натякнуть, що подальша військова підтримка України – небезпечна ідея.

Саме тому уся ця ситуація з погрозами Росії – тест на рішучість для Європи. Якщо в Кремлі побачать "слабину", то будуть і надалі пробувати "на зубок" червоні лінії союзників України. Тим паче це вже відбувається. Упродовж останніх років було багато різних диверсій та інших гібридних дій з боку Росії.

Зверніть увагу! У вересні 2025 року російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді в повітряному просторі країни зафіксували щонайменше 19 безпілотників. Тоді НАТО підіймало свою авіацію, але збило порівняно невелику кількість дронів.

Якими є слабкі місця Росії?

При цьому Росія відверто побоюється повномасштабного конфлікту з Європою та фактично з НАТО. Їм явно невигідно зануритися ще в такі бойові дії. Тим паче що повномасштабна війна в Україні триває вже більш ніж 4 роки.

Європа має низку переваг в потенційній повномасштабній війні. Перше слабке місце Путіна – військове. Сукупно вони значно сильніші за російську армію з точки зору конвенційної зброї, до якої не входить зброя масового ураження. А європейська авіація перебуває буквально в "іншій лізі", ніж російська.

Не варто забувати, що інше слабке місце Путіна – економіка. У випадку повномасштабної війни санкції проти Росії стануть надзвичайно болісними. Очевидно, що Європа перекриє Росії можливість користуватися Балтійським морем, з якого є вихід до океану. Також тоді точно ніхто не купуватиме російські енергоресурси та інші продукти.

А ще є Калінінградська область. У випадку повномасштабної війни її буде дуже легко захопити. Тим паче що суттєвих сил в Росії там немає, адже все залучено проти України. Росія може спробувати швидко деблокувати цю територію. Але, як показує практика, вони поки не вміють це робити проти противника, який підготувався,

– зазначив Шарп.

Війна може початися і через випадкові події

Наразі видається, що ні Європа, ні Росія не зацікавлені у повномасштабній війні один проти одного. РФ навряд чи захоче створити собі додаткові проблеми на тлі повномасштабної війни в Україні. Але при цьому гібридні дії проти Європи тривають.

Тому не можна відкидати варіант, коли активні бої почнуться фактично через некерований розвиток подій. Провокації та гібридні ексцеси можуть призвести до незапланованого ланцюжка подій.

Наприклад, Росія навмисно запустила кудись безпілотник. Їх одразу збили. І пішло поїхало. Ніби війни ніхто не хотів, але все дійшло до загострення. І в Європі, і в США бояться, що некерована ескалація призведе до великої війни. А там і ядерна війна можлива. РФ теж повномасштабна війна не потрібна, бо ядерна зброя може полетіти і по них. Російські спеціалісти усвідомлюють, що ядерного паритету між Росією та НАТО немає,

– зауважив Шарп.

З цього можна зробити висновок, що Європі важливо готуватися до різних сценаріїв. Але надважливо – посилювати власний ВПК та бути готовими жорстко відповідати на можливі провокації з боку Росії.

Уся ця ситуація є досить неприємною для України. Адже в Європі неодноразово натякали, що триваліша війна в Україні дасть Європі можливість краще підготуватися до загроз з боку Росії. До прикладу, начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна розраховує, що війна в Україні завершиться до 2030 року.

Додамо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус вважає, що ризик військової ескалації Росії проти однієї з країн Європи є дійсно високим. В Росії можуть бути переконані, що Європа зараз слабка та нерішуча, тому це один з найкращих моментів, щоб напасти. І можливі варіанти – Сувальський коридор або Естонія.