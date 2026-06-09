Україна атакувала Санкт-Петербург у Росії, що є рідним містом диктатора Володимира Путіна. Це – удар по самому серцю російської еліти та ще один доказ, що Путін не може захистити своїх прибічників ні в Москві, ні в Санкт-Петербурзі.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що війна йде не за планом Путіна і в Росії зростає невдоволення. Більше про ситуацію в Росії та чи можна закінчити війну до листопада – читайте далі у матеріалі.

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Чому Путін не може захистити своїх прибічників у Москві?

Українські дрони завдали удару по рідному місту Володимира Путіна, Санкт-Петербургу, атакувавши нафтовий термінал поблизу міста. Цікаво, що атака сталася в той час, коли делегати та урядовці прибули на Петербурзький міжнародний економічний форум, де Путін мав виступити з великою промовою. Як ви оцінюєте це чергове приниження для російського диктатора?

Це дуже цікава атака. Ми говорили про атаки на Москву і про те, що російський парад перемоги кілька тижнів тому міг відбутися лише за дозволом президента Володимира Зеленського. А тепер і атаки на Санкт-Петербург завдають удару по самому серцю російської еліти та тих, хто обіймає важливі посади. Тих, для кого досі війна здавалася чимось далеким.

Зараз здається, що Путін не тільки не може захистити Москву, а й Санкт-Петербург, який є його рідним містом. І оскільки Росія марно намагається налагодити зовнішні контакти на цьому міжнародному економічному форумі, багато делегатів, без сумніву, стануть дедалі менш готові туди приїжджати. Я вважаю, що це надзвичайно важливо.

Росія робить усе можливе, щоб атакувати Україну. Але українські Збройні Сили діють набагато ефективніше, ніж російські. Здається, на Петербург летіло близько 60 дронів.

Зараз у російських ЗМІ можна почути багато невдоволення та розбіжностей. Війна йде не за планом, і Путін навіть не може захистити еліту в Москві та Санкт-Петербурзі. І це ще один вагомий показник, крім усіх інших далекобійних ударів, які Україна завдає на сотні кілометрів углиб Росії, вражаючи її інфраструктуру, зокрема нафтову.

Повне інтерв'ю з полковником Британії: дивіться відео

Як тимчасові перемир'я перетворилися на нову пастку Росії?

Радник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Росія не завдала масштабного удару по Києву на попередніх вихідних, оскільки Путін запропонував так зване перемир'я на свято Трійці. Однак одразу після цього оголошеного в односторонньому порядку перемир'я Росія атакувала балістичними ракетами та сотнями дронів. Яка мета цього так званого тимчасового припинення вогню? Можливо, це спроба маніпулювати Дональдом Трампом?

Це справді здається дивним. Наприклад, триденне перемир'я під час параду перемоги з очевидних причин було потрібно Росії, але для цього потрібна була участь президента Трампа та згода президента Зеленського. Однак останні перемир'я більше схожі на хитрощі Росії. З одного боку, вони вдають, що хочуть припинення вогню, але з іншого – самі ж його повністю ігнорують. Ми вже звикаємо до цього з боку Росії.

Але, на мій погляд, це лише демонструє всьому світу, що словам і діям Путіна не можна довіряти. Я вважаю, що це ще один огидний вчинок російського режиму. І, звичайно, всі розуміють, що це так. Насправді це й не можна ігнорувати.

Зараз Путіну слід визнати, що він не справляється із захистом власного народу, і що українська армія перехопила ініціативу. Йому потрібно сісти за стіл переговорів і запропонувати щось, що заслуговуватиме на довіру. Саме так вирішуватиметься питання про мир. Захід хоче справедливого миру для України, тому ці дрібні хитрощі нікого більше не вводять в оману. Сподіватимемося, що в Кремлі це розуміють.

Що відбувається з економікою Росії?

За даними Bloomberg, російська влада попередила, що військові витрати можуть перевищити затверджений бюджет приблизно на 25 або навіть на 30 мільярдів доларів. Усередині Кремля існує серйозний розкол, і точаться суперечки між чиновниками, Мінфіном та представниками силових структур щодо того, як витрачати кошти. Яка ваша думка щодо цієї ситуації, і про що це може свідчити?

Я думаю, всі розуміють, що Росія витрачає значну частину свого ВВП на військові потреби – понад 10%, що вдвічі більше, ніж у будь-якої іншої країни-члена НАТО. Також очевидно, що фінанси Росії на межі вичерпання. Путін сподівався фінансувати свою війну коштом дуже високої ціни на нафту. Але відбувся збіг кількох факторів, що зруйнували плани Путіна.

З одного боку, Україна руйнує російську нафтову промисловість Росії. З іншого – хоч і досить пізно – втрутились країни НАТО, зокрема Франція та Велика Британія, які почали перехоплювати кораблі "тіньового флоту", за допомогою яких Росія намагається продавати свою нафту по всьому світу. Що також важливо, на мій погляд, такі країни, як Китай, істотно скорочують закупівлі російської нафти.

Очевидно, що фінанси Росії вичерпуються. А з огляду на втрати російської техніки на передовій, вони просто намагаються підтримувати роботу своєї військової машини. Але серед широкої громадськості, з огляду на те, що можна прочитати в російській пресі, особливо в московських ЗМІ, зростає роздратування через те, що їм доводиться фінансувати цю війну коштом підвищення податків.

Водночас інфляція на такому рівні, що навіть ціна на бензин у Великій Британії, яка справді є високою, – ніщо порівняно з ціною в Росії. Навіть базові продукти майже не по кишені людям. Видно, що у Росії закінчуються гроші, і військову кампанію, яку веде Путін, він просто не може собі дозволити.

Складається враження, що ситуація розвивається так само як у Гітлера наприкінці Другої світової війни. Німецька економіка просто не могла собі дозволити продовжувати війну, і в підсумку занепала. Я думаю, що деякі з тих, хто хотів би керувати Росією в майбутньому, стурбовані тим, що економіка буде настільки зруйнована, що у них не залишиться нічого, з чим можна було б будувати майбутню Росію.

Чи реально закінчити гарячу фазу війни до листопада?

Джерела в уряді повідомили, що президент Зеленський сподівається укласти угоду про припинення вогню з Росією до кінця листопада, тобто до проміжних виборів у США. Генерал Буданов заявив, що вважає цю мету реалістичною. На його думку, ми зможемо укласти угоду з Росією і змусити Путіна погодитися на припинення вогню на поточній лінії фронту. Які ви оцінюєте таку ймовірність?

Я вважаю, що це реалістична перспектива. Ми знаємо, що проміжні вибори у США в листопаді стануть вирішальними для Трампа. Зараз його політичні рейтинги та популярність дуже низькі. Якщо нічого не зміниться, найімовірніше, на його партію та на нього особисто чекає серйозний удар на виборах. Але він розуміє, що якщо йому вдасться домогтися справедливого припинення вогню для України, все може змінитися. Тож з боку США листопад виглядає як можливий варіант.

Те, що зараз робить Україна, є правильним. Ви завдаєте глибоких ударів, створюючи нові проблеми для російської економіки, яка й так зазнає труднощів. А росіяни знову вдаються до того, що просто атакують мирних жителів.

Це нічим не відрізняється від режиму Башара Асада. Я провів багато часу в Сирії. Насправді, коли Асад почав завдавати ударів лише по цивільних об'єктах, він досить швидко втратив владу. Асад вбив близько півмільйона мирних жителів у Сирії та втратив владу в листопаді 2024 року.

Путін бачив, як все це відбувалося, тому у нього, можливо, виникає відчуття дежавю. Якщо ситуація радикально не зміниться, то припинення вогню і справедливий мир до листопада здаються досить реалістичними.

Також Путін розуміє, що російські диктатори-невдахи рідко мають щасливу пенсію. Тож зараз ініціатива на боці України. Трамп розуміє: якщо він хоче досягти успіху на проміжних виборах, йому потрібно забезпечити, щоб Україна отримала справедливе припинення вогню. Так само європейські країни-члени НАТО мають повністю підтримати це. З огляду на те, як зараз розвиваються події, повторюся, листопад – це реалістичний термін.

Як удари по логістиці впливають на Росію?

Ми говорили про удари на великій відстані, але як щодо ударів середньої дальності, яких зараз завдають на глибину від 30 до 180 кілометрів від лінії фронту по Росії? Атаки, зокрема, відбуваються по російських автоцистернах з нафтою, які їдуть з російських міст через окуповані території в Крим. На півострові вже запровадили талони на бензин через це. Як ви оцінюєте цей черговий удар по логістиці Путіна?

Я оцінюю це позитивно, це правильні дії. Такі середні оперативні атаки, як ми їх називаємо, справді перекривають логістичні постачання Росії. Росія не може використовувати маршрути через Донбас та інші райони, тому що по них завдають ударів. Це означає, що звичайні росіяни не можуть купити бензин, а також російські солдати не отримують необхідного їм озброєння, що, своєю чергою, знову дає перевагу українським захисникам.

Станом на сьогодні єдиний спосіб доставлення логістичних вантажів до Криму і далі до лінії фронту – це через Керченський міст. Від українського керівництва та інших джерел лунало вже багато коментарів про те, що руйнування Керченського мосту може вивести з ладу всю їхню логістику. Якби Керченський міст закрили, то обмеження на продаж пального було б однією з найменших проблем для місцевих мешканців та розміщених там військ.

Тож перерізання ліній постачання завжди було ключовим складником перемоги в битвах. І хоч війна ще далека від завершення, зараз Україна, здається, виграє всі ключові бої на лінії фронту. Так, це може не дати миттєвого результату, але моральний дух російських солдатів і так є дуже низьким. А якщо вони перестануть отримувати боєприпаси, продовольство та все інше – це ще гірше на них вплине. Тож ці атаки дуже ефективні.