Украина атаковала Санкт-Петербург в России, что является родным городом диктатора Владимира Путина. Это – удар по самому сердцу российской элиты и еще одно доказательство, что Путин не может защитить своих сторонников ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу отметил, что война идет не по плану Путина и в России растет недовольство. Больше о ситуации в России и можно ли закончить войну до ноября – читайте далее в материале.

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Почему Путин не может защитить своих сторонников в Москве?

Украинские дроны нанесли удар по родному городу Владимира Путина, Санкт-Петербургу, атаковав нефтяной терминал вблизи города. Интересно, что атака произошла в то время, когда делегаты и чиновники прибыли на Петербургский международный экономический форум, где Путин должен был выступить с большой речью. Как вы оцениваете это очередное унижение для российского диктатора?

Это очень интересная атака. Мы говорили об атаках на Москву и о том, что российский парад победы несколько недель назад мог состояться только с разрешения президента Владимира Зеленского. А теперь и атаки на Санкт-Петербург наносят удар по самому сердцу российской элиты и тех, кто занимает важные должности. Тех, для кого до сих пор война казалась чем-то далеким.

Сейчас кажется, что Путин не только не может защитить Москву, но и Санкт-Петербург, который является его родным городом. И поскольку Россия тщетно пытается наладить внешние контакты на этом международном экономическом форуме, многие делегаты, без сомнения, станут все менее готовы туда приезжать. Я считаю, что это чрезвычайно важно.

Россия делает все возможное, чтобы атаковать Украину. Но украинские Вооруженные Силы действуют гораздо эффективнее, чем российские. Кажется, на Петербург летело около 60 дронов.

Сейчас в российских СМИ можно услышать много недовольства и разногласий. Война идет не по плану, и Путин даже не может защитить элиту в Москве и Санкт-Петербурге. И это еще один весомый показатель, кроме всех других дальнобойных ударов, которые Украина наносит на сотни километров вглубь России, поражая ее инфраструктуру, в частности нефтяную.

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Как временные перемирия превратились в новую ловушку России?

Советник Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия не нанесла масштабного удара по Киеву в предыдущие выходные, поскольку Путин предложил так называемое перемирие на праздник Троицы. Однако сразу после этого объявленного в одностороннем порядке перемирия Россия атаковала баллистическими ракетами и сотнями дронов. Какова цель этого так называемого временного прекращения огня? Возможно, это попытка манипулировать Дональдом Трампом?

Это действительно кажется странным. Например, трехдневное перемирие во время парада победы по очевидным причинам было нужно России, но для этого нужно было участие президента Трампа и согласие президента Зеленского. Однако последние перемирия больше похожи на хитрости России. С одной стороны, они делают вид, что хотят прекращения огня, но с другой – сами же его полностью игнорируют. Мы уже привыкаем к этому со стороны России.

Но, на мой взгляд, это лишь демонстрирует всему миру, что словам и действиям Путина нельзя доверять. Я считаю, что это еще один отвратительный поступок российского режима. И, конечно, все понимают, что это так. На самом деле это и нельзя игнорировать.

Сейчас Путину следует признать, что он не справляется с защитой собственного народа, и что украинская армия перехватила инициативу. Ему нужно сесть за стол переговоров и предложить что-то заслуживающее доверия. Именно так будет решаться вопрос о мире. Запад хочет справедливого мира для Украины, поэтому эти мелкие хитрости никого больше не вводят в заблуждение. Будем надеяться, что в Кремле это понимают.

Что происходит с экономикой России?

По данным Bloomberg, российские власти предупредили, что военные расходы могут превысить утвержденный бюджет примерно на 25 или даже на 30 миллиардов долларов. Внутри Кремля существует серьезный раскол, и идут споры между чиновниками, Минфином и представителями силовых структур относительно того, как тратить средства. Каково ваше мнение относительно этой ситуации, и о чем это может свидетельствовать?

Я думаю, все понимают, что Россия тратит значительную часть своего ВВП на военные нужды – более 10%, что вдвое больше, чем у любой другой страны-члена НАТО. Также очевидно, что финансы России на грани исчерпания. Путин надеялся финансировать свою войну за счет очень высокой цены на нефть. Но произошло совпадение нескольких факторов, разрушивших планы Путина.

С одной стороны, Украина разрушает российскую нефтяную промышленность России. С другой – хоть и довольно поздно – вмешались страны НАТО, в частности Франция и Великобритания, которые начали перехватывать корабли "теневого флота", с помощью которых Россия пытается продавать свою нефть по всему миру. Что также важно, на мой взгляд, такие страны, как Китай, существенно сокращают закупки российской нефти.

Очевидно, что финансы России иссякают. А учитывая потери российской техники на передовой, они просто пытаются поддерживать работу своей военной машины. Но среди широкой общественности, учитывая, что можно прочитать в российской прессе, особенно в московских СМИ, растет раздражение из-за того, что им приходится финансировать эту войну за счет повышения налогов.

В то же время инфляция на таком уровне, что даже цена на бензин в Великобритании, которая действительно высока, – ничто по сравнению с ценой в России. Даже базовые продукты почти не по карману людям. Похоже, что в России заканчиваются деньги, и военную кампанию, которую ведет Путин, он просто не может себе позволить.

Складывается впечатление, что ситуация развивается так же, как у Гитлера в конце Второй мировой войны. Немецкая экономика просто не могла себе позволить продолжать войну, и в итоге пришла в упадок. Я думаю, что некоторые из тех, кто хотел бы управлять Россией в будущем, обеспокоены тем, что экономика будет настолько разрушена, что у них не останется ничего, с чем можно было бы строить будущую Россию.

Реально ли закончить горячую фазу войны до ноября?

Источники в правительстве сообщили, что президент Зеленский надеется заключить соглашение о прекращении огня с Россией до конца ноября, то есть до промежуточных выборов в США. Генерал Буданов заявил, что считает эту цель реалистичной. По его мнению, мы сможем заключить соглашение с Россией и заставить Путина согласиться на прекращение огня на текущей линии фронта. Как вы оцениваете такую вероятность?

Я считаю, что это реалистичная перспектива. Мы знаем, что промежуточные выборы в США в ноябре станут решающими для Трампа. Сейчас его политические рейтинги и популярность очень низкие. Если ничего не изменится, вероятнее всего, на его партию и на него лично ждет серьезный удар на выборах. Но он понимает, что если ему удастся добиться справедливого прекращения огня для Украины, все может измениться. Поэтому со стороны США ноябрь выглядит как возможный вариант.

То, что сейчас делает Украина, является правильным. Вы наносите глубокие удары, создавая новые проблемы для российской экономики, которая и так испытывает трудности. А россияне снова прибегают к тому, что просто атакуют мирных жителей.

Это ничем не отличается от режима Башара Асада. Я провел много времени в Сирии. На самом деле, когда Асад начал наносить удары только по гражданским объектам, он довольно быстро потерял власть. Асад убил около полумиллиона мирных жителей в Сирии и потерял власть в ноябре 2024 года.

Путин видел, как все это происходило, поэтому у него, возможно, возникает ощущение дежавю. Если ситуация радикально не изменится, то прекращение огня и справедливый мир до ноября кажутся довольно реалистичными.

Также Путин понимает, что российские диктаторы-неудачники редко имеют счастливую пенсию. Поэтому сейчас инициатива на стороне Украины. Трамп понимает: если он хочет достичь успеха на промежуточных выборах, ему нужно обеспечить, чтобы Украина получила справедливое прекращение огня. Так же европейские страны-члены НАТО должны полностью поддержать это. Учитывая то, как сейчас развиваются события, повторюсь, ноябрь – это реалистичный срок.

Как удары по логистике влияют на Россию?

Мы говорили об ударах на большом расстоянии, но как насчет ударов средней дальности, которые сейчас наносят на глубину от 30 до 180 километров от линии фронта по России? Атаки, в частности, происходят по российским автоцистернам с нефтью, которые едут из российских городов через оккупированные территории в Крым. На полуострове уже ввели талоны на бензин из-за этого. Как вы оцениваете этот очередной удар по логистике Путина?

Я оцениваю это положительно, это правильные действия. Такие средние оперативные атаки, как мы их называем, действительно перекрывают логистические поставки России. Россия не может использовать маршруты через Донбасс и другие районы, потому что по ним наносят удары. Это означает, что обычные россияне не могут купить бензин, а также российские солдаты не получают необходимого им вооружения, что, в свою очередь, снова дает преимущество украинским защитникам.

По состоянию на сегодня единственный способ доставки логистических грузов в Крым и далее к линии фронта – это через Керченский мост. От украинского руководства и других источников звучало уже много комментариев о том, что разрушение Керченского моста может вывести из строя всю их логистику. Если бы Керченский мост закрыли, то ограничение на продажу горючего было бы одной из наименьших проблем для местных жителей и размещенных там войск.

Поэтому перерезание линий снабжения всегда было ключевой составляющей победы в битвах. И хотя война еще далека от завершения, сейчас Украина, кажется, выигрывает все ключевые бои на линии фронта. Да, это может не дать мгновенного результата, но моральный дух российских солдат и так очень низкий. А если они перестанут получать боеприпасы, продовольствие и все остальное – это еще хуже на них повлияет. Поэтому эти атаки очень эффективны.