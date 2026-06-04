Дело в том, что Петербургский международный экономический форум является не менее важным событием в России, чем парад ко "дню победы". Именно поэтому провал ПВО является крайне болезненным для Путина. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, какие же последствия для Кремля будет иметь успешная атака Сил обороны.

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Какое значение имеет атака на Петербург?

Место для украинских ударов по Санкт-Петербургу является неслучайным и очень удачным, говорит политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, резервуары с нефтью, по которым попали дроны, расположены в порту Петербурга – в центре города. Фактически из всех важнейших мест Петербурга прекрасно видно эти резервуары.

Так же с любой точки набережной Петербурга видно и порт Кронштадт, где дроны попали по корвету "Бойкий".

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Самое интересное, что нефтяной терминал расположен рядом с аэропортом Пулково – единственным в Петербурге. То есть все гости, которые прилетели для участия в форуме, еще при посадке прежде всего видели резервуары и корабль в огне. Идеальное зрелище для начала деловой поездки,

– сыронизировал политтехнолог.

Также стоит отметить, что не все гости, которые должны были посетить Петербургский экономический форум, долетели до места назначения. Дело в том, что аэропорт Пулково ночью и утром 3 июня закрыли из-за дроновой опасности. Многие рейсы отменили и перенесли.

"Часть гостей – это богатые люди, которые летели частными самолетами, а у них нет бесконечного запаса топлива. Они могли просто развернуться и больше не вернуться. Все видят, что что-то горит, есть опасность, тогда зачем себя подвергать еще больше? А гости, которые таки прибыли, делали селфи прямо на борту самолетов, фиксируя горящий город под собой", – заметил Шейтельман.

К тому же гости Экономического форума делали фото на фоне резервуаров в огне, ведь нефтяной терминал расположен фактически напротив. Очевидно, что специфический запах от масштабных пожаров также чувствовали не только петербуржцы, но и гости города, прибывшие на форум.

Показательно и то, что на Петербургском экономическом форуме должен выступить и сам Владимир Путин.

Мы неслучайно выбрали это мероприятие. Это крупнейший бизнес-форум в России, туда вкладывают невероятные средства. Его считают самым престижным событием в России. Да, есть парад победы, но это военно-политическое действо, а вот форум – с точки зрения бизнеса – является самым выдающимся. Мы ударили по главному экономическому сердцу России,

– пояснил политтехнолог.

Ранее на Петербургский экономический форум приезжали гости высокого пошиба – канцлер Германии, премьер-министр Японии и тому подобное. Однако после российской агрессии публика там несколько иная. Среди выдающихся гостей – представители "Талибана".

Последствия атаки на Санкт-Петербург: смотрите видео

Почему в России начали паниковать?

Военнослужащий ВСУ, журналист Евгений Чечеринда также отметил, что удары по Санкт-Петербургу именно в день начала Экономического форума были хорошо спланированной операцией. Особенно примечательно, что это мероприятие фокусируется на бизнесе, экономическом развитии и безопасности.

Украина же продемонстрировала, что никакой безопасности не существует, а следовательно, никакого развития или инвестиций в российскую экономику быть не может. Какой бизнес будет вкладывать даже в тыловые регионы России? Сейчас украинские дроны долетают до Урала и не только. Ни о каком экономическом развитии уже не говорится,

– подчеркнул Чечеринда.

Военный также обратил внимание на выступление идеолога Кремля Александра Дугина. Он заявил, что в России есть несколько путей выхода из ситуации, среди которых – использование ядерного оружия. Это Дугин очертил как положительный сценарий для Москвы. По его словам, Россия оказалась в такой ситуации, как политической, так и военной, что победить она может, только использовав оружие массового поражения.

Интересно, что накануне депутат Госдумы России Андрей Гурулев сообщил, что из-за сложной ситуации на фронте Россия готовится к неизбежной мобилизации, однако и она не позволит получить преимущество. Все из-за превосходства Украины в дронах, поэтому мобилизация лишь увеличит российские потери.

"Фактически российская верхушка готовит свое население к возможному проигрышу. В то же время отмечает, что решить все проблемы можно через использование ядерного оружия. Это истерия", – добавил военный.

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Путин опозорился перед важной публикой

Значение атаки по объектам в Петербурге на фоне проведения Экономического форума невозможно переоценить, считает военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Символические и репутационные последствия таких ударов очевидны.

На форум пригласили много деятелей разного рода, которые, к сожалению, не гнушаются ехать в Россию и обсуждать бизнес-проекты и инвестиции. И вот раздается воздушная тревога, летят дроны и происходят удары, которые Россия пропускает. Это показательно. Путин просто опозорился перед всеми, кому потом будет рассказывать о российской мощи и привлекательности России,

– подчеркнул военный.

Российский диктатор низко упал перед теми, кто еще соглашался приезжать на Экономический форум. Последствия от таких атак не просто являются репутационными, но и будут иметь практический эффект.

"Нефтяной терминал (по которому ударила Украина, – 24 Канал) является современным, отремонтированным, большим. Там немало резервуаров с нефтепродуктами, которые потом идут на экспорт. Поэтому такие наши удары – это серьезные убытки", – объяснил Мусиенко.

К тому же поражен и корвет "Бойкий" Балтийского флота России. Корабельная компонента в целом является дорогой. Производство и ремонт стоят значительных денег. И, в конце концов, украинские удары часто становятся смертельными для российских кораблей, то есть даже не подлежат ремонту. Такую потерю также не стоит недооценивать.

"Добраться до Кронштадта, который в России считают символическим и очень важным, это, безусловно, серьезное достижение и демонстрация наших возможностей", – подытожил Мусиенко.

Как Украина пристыдила Путина: посмотрите видео

Что еще известно об Экономическом форуме в Петербурге на фоне атаки Украины?

Удары украинских дронов заставили начать Экономический форум в Санкт-Петербурге с отключением интернет-связи. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в городе фиксируют масштабные сбои в работе интернета: не работают мобильные приложения, нестабильно работают даже сайты из так называемого белого списка – утвержденные в России ресурсы, которые должны работать без связи. Вероятно, перебои с интернетом продлятся до окончания Экономического форума.

Аналитики Института изучения войны заметили, что атака Сил обороны сломала один из больших мифов России. Выяснилось, что незащищенными являются даже приоритетные для Путина города, в частности его родной Санкт-Петербург. Очевидно, что на фоне таких ударов рассказы россиян об экономическом развитии и могуществе России будут звучать абсурдно для гостей Петербургского экономического форума.

К слову, даже российские СМИ признали провал работы ПВО в Петербурге. Не исключено и то, что россияне просто не ожидали, что украинские дроны таки ударят по важному для Путина городу, поэтому даже не готовили полноценную защиту города.