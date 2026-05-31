Об этом говорится в материале CNN.

Что за тайный центр показали CNN?

Корреспондент CNN Ник Патон Уолш снял подразделение, которое планирует атаки дронов-камикадзе в глубокие тылы России.

Бойцы имеют софт, который позволяет операторам одновременно управлять тысячами дронов в момент полета.

Программное обеспечение PRISMA от Palantir активно используют в украинских командных пунктах ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Экраны показывали карты в реальном времени, траектории полета и наложенные данные, обработанные ИИ, в то время как замаскированный командир ("Вектор") в режиме реального времени планировал удары,

Искусственный интеллект нужен, чтобы анализировать тысячи параметров. Он смотрит, где российские системы ПВО перехватывают дроны, а затем рассчитывает оптимальные маршруты для следующей волны беспилотников. Так удается проникнуть через бреши в системе российской ПВО.

Фактически ИИ в режиме реального времени изучает слабые места в системе ПВО россиян.

Операторы ГУР, которые управляют "Призмой", объяснили: опасность поражения их секретного софта мала. Ведь командных центров мониторинга несколько, они рассредоточены по десяткам различных локаций.

Поэтому даже если россиянам удастся уничтожить один такой центр, на общую работу это не повлияет.