Про це заявив начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна в інтерв’ю виданню Le Soir.

Цікаво Простіше, ніж в Україні: Андрющенко відповів, чому Росія планує атакувати НАТО

Чому Європа говорить, що війна в Україні закінчиться до 2030 року?

2030 рік буде важким часом для Європи. До того часу війна в Україні, ми сподіваємося, закінчиться. Росія буде там зі своєю армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених солдатів,

– сказав Фредерік Вансіна.

За його словами, країни Європи мають використати цей час для зміцнення власної обороноздатності та досягнення такого рівня військової готовності, який стане стримувальним фактором для Кремля.

"Тож у 2030 році ми повинні мати змогу сказати Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи. У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які купують для нас цей час. Ось чому ми так рішуче їх підтримуємо", – додав він.

Вансіна зазначив, що наразі бойові дії в Україні зайшли у певний глухий кут, однак Росія продовжує утримувати значний військовий ресурс – на фронті перебувають сотні тисяч підготовлених військових.

У Росії все ще функціонує військова економіка, яка щодня виробляє військову техніку, а російський наратив залишається войовничим і наступальним,

– сказав начальник бельгійського Генштабу.

Він також звернув увагу на наміри російського керівництва збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб, а також на риторику щодо повернення до кордонів 1997 року, що фактично означає витіснення НАТО з Центральної Європи.

"Як тільки цей конфлікт в Україні закінчиться, нам потрібно буде бути достатньо сильними в Європі, щоб стримувати росіян. І все це на тлі наших нинішніх відносин зі Сполученими Штатами", - резюмував Вансіна.

Чи дійсно США готуються вивести війська з Європи?