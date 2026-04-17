Об этом заявил начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir.
Почему Европа говорит, что война в Украине закончится до 2030 года?
2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат,
– сказал Фредерик Вансина.
По его словам, страны Европы должны использовать это время для укрепления собственной обороноспособности и достижения такого уровня военной готовности, который станет сдерживающим фактором для Кремля.
"Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", – добавил он.
Вансина отметил, что сейчас боевые действия в Украине зашли в определенный тупик, однако Россия продолжает удерживать значительный военный ресурс – на фронте находятся сотни тысяч подготовленных военных.
В России все еще функционирует военная экономика, которая ежедневно производит военную технику, а российский нарратив остается воинственным и наступательным,
– сказал начальник бельгийского Генштаба.
Он также обратил внимание на намерения российского руководства увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек, а также на риторику по возвращению к границам 1997 года, что фактически означает вытеснение НАТО из Центральной Европы.
"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", - резюмировал Вансина.
Действительно ли США готовятся вывести войска из Европы?
Издание The Bild писало, что Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии. Кроме того, глава Белого дома обдумывает радикальную перестройку Альянса, которая будет иметь жесткие последствия для стран, недостаточно финансирующих оборону.
The Wall Street Journal отметил, что Европа разрабатывает план для самостоятельной защиты в случае выхода США из НАТО из-за угрозы со стороны России. Чиновники, которые работают над соответствующими планами, пытаются привлечь как можно больше европейцев к командно-управленческим ролям НАТО и дополнить американские военные ресурсы своими.
А Reuters пишет, что США откладывают поставки оружия в некоторые страны Европы из-за истощения ресурсов в результате войны на Ближнем Востоке. Это вызывает разочарование в европейских столицах.